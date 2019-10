Rechaza Ricardo Baptista "orquestar" toma del Congreso por manifestantes

Decir que yo los traigo, decir que yo los manejo, decir que hay una intención política de mi parte, me da pena que mienta María Luisa (Pérez), Asael (Hernández) y Jajaira (Aceves), no son dignos representantes del pueblo que los eligió, aquí no se le miente a la gente, a la gente hay que hablarle con la verdad", afirmó el coordinador de la bancada morenista.