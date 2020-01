Realizan estudios de prefactibilidad para sincrotrón en Hidalgo

PACHUCA.- Sin querer revelar una fecha para concluirlos, Lamán Carranza Ramírez, titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva, dijo que ya se realizan los estudios de prefactibilidad para la construcción del sincrotrón en Hidalgo.

Al ser cuestionado si podría concluir en la administración actual, a cargo del gobernador Omar Fayad Meneses, el funcionario estatal negó que fuera a suceder y aseguró que existen avances en el proyecto, sin embargo, omitió más detalles.

"Que el sincrotrón no se vaya edificando físicamente no quiere decir que no se vaya a hacer, hay muchos elementos que se tienen que ir armando, diagnósticos y estudios, y estamos en ese camino", mencionó.

Para el Ejercicio Fiscal 2019, el Congreso local etiquetó 500 millones de pesos para el acelerador de partículas, pero no fueron ejercidos en el proyecto.

Por lo que este año los diputados de la LXIV Legislatura, con mayoría de Morena, decidieron no destinar recursos para la realización del sincrotrón.





