Realiza México Libre segunda asamblea en Hidalgo

MINERAL DE LA REFORMA.- La asociación civil México Libre, que es encabezada por la exprimera dama Margarita Zavala y el expresidente Felipe Calderón Hinojosa y busca su registro como partido nacional, llevó a cabo su segunda asamblea fundacional a la que acudieron 304 simpatizantes, informó el coordinador en la entidad, Ramón Avellana Ortiz.

Este domingo, los interesados en el proyecto se dieron cita en un salón de la colonia Álamo Rústico, en Mineral de la Reforma, correspondiente al distrito de Tepeapulco, sin la presencia de ninguno de los dirigentes. La siguiente está planeada en Tulancingo, aunque el representante no especificó la fecha.

Vamos a hacer la invitación y esperamos que puedan asistir. El tema es que se realizan entre 15 y 20 asambleas en el país por fin de semana, por lo que no pueden acudir a todas, se parten tanto como se puede y ya vinieron en alguna ocasión cada uno", expuso.

En total, México Libre acumula cinco reuniones en Hidalgo, de las cuales tres no fueron exitosas: la primera hace quince días también en Mineral de la Reforma, otra en Actopan –de la que no especificó la fecha– y una más en Pachuca, el 17 de agosto que no consiguió quórum, pese a la visita de Zavala.

Posteriormente, ya con Calderón, el 7 de septiembre el Instituto Nacional Electoral (INE) validó a 390 adherentes en la capital del estado. Según Avellana, el plazo límite para completar los encuentros en el resto de los distritos: Tula, Tulancingo, Huejutla e Ixmiquilpan, fenece en febrero de 2020.

REQUISITOS

Para la constitución de un partido político nacional, las organizaciones deberán acreditar la manifestación individual de afiliación de al menos 233 mil 945 ciudadanos, que representan 1.26 por ciento del padrón en el país, según los lineamientos del INE.

Para ello, tienen la opción de realizar 200 asambleas distritales, en las cuales se acredite la participación de al menos 300 personas, o 20 estatales, a las que deben acudir al menos 3 mil ciudadanos, de acuerdo con el órgano electoral.

