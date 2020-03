Ratas, vidrios y jeringas sortean trabajadores de Limpias

MINERAL DE LA REFORMA.- Ratas, vidrios rotos y jeringas son algunos de los riesgos que Joan Roque Orta eludido en su vida laboral, pues desde hace ocho años se desempeña como trabajador de Servicios Públicos Municipales en Mineral de la Reforma.

Desde la mañana y hasta que el sol quema la cara, el joven de 25 años barre la avenida de los Árboles, que conecta una decena de fraccionamientos como Tulipanes, Forjadores, Rinconadas del Venado, Tuzos y Los Cipreses.

En la vía, dice, los más sucios no son los vecinos, sino los conductores de los automóviles que se detienen sólo para tirar sobre el concreto botellas de plástico.

"Llegué por pura suerte, un día vine a buscar trabajo, de hecho aquí no era mi chamba, no me gustaba, pero me terminó gustando, ya me terminé quedando. Yo era de chambas de estar en una oficina, no me ensuciaba, terminé limpiando y me terminó gustando el trabajo porque haces varias cosas, ayudas al medio ambiente", dijo.

Pese a que la mayoría de los desechos son reciclables, el servidor lamenta que la ciudadanía no la separe y con ello ponga en peligro a los trabajadores en las unidades. Los barrenderos, señala, también se cuidan de no ser golpeados por algún automotor mientras asean las calles.

Yo pedí mi cambio, es más peligroso andar en los camiones. Mucha gente tira las jeringas y no sabes qué trae una. te las tiran destapadas; si vas a desechar una, métela en una botella, y ponle una bolsa blanca o si es vidrio en cajas", explicó.

Los guantes no los protegen, sostiene, además de que son estorbosos para trabajar; por ello, pide a los usuarios pensar en los empleados o en los pepenadores, que pueden cortarse o pincharse.

"Una vez fíjate que voy a una casa, vacío el bote y traía como seis ratas vivas, yo quería hasta gritar. Buscan la comida y te llegan, son muy cabronas las ratas, si te llegan a morder. Tú ves la basura que es buena chamba, pero mucha gente no sabe qué riesgos tiene. O puede ser que no te laves las manos y comas algo y agarras una enfermedad, por eso tienes que tener mucho cuidado, no nada más te metes a esto porque sí".

Aunque dijo estar consciente de que, a diferencia de naciones como China o Corea, en México no se separan los residuos, instó a los habitantes a marcar aquellos que puedan provocar daños.

LA GENTE ES MUY BUENA

Joan comenta que la educación de los pobladores también se relaciona con el tipo de recolección que reciben, aseguró que en la demarcación no hay esquinas con montañas de desechos, sino que se recoge puerta a puerta.

"La gente es muy buena, depende como te la ganes, encuentras de todo, como eres servidor público, depende el servicio que le des, eres la cara del municipio. Yo soy de Pachuca, pero me gusta más Mineral porque la gente es más humilde y comprensiva, te ven que estás barriendo te dan agua o un taco, hay gente buena y mala, pero la mayoría es muy agradecida por el servicio, no todos son así.

Por unos pagamos todos, porque así como yo que hago mi trabajo, también hay otros compañeros que nada más se fijan en lo que les dan. Hay que tratar al ciudadano como nos gustaría que nos trataran, el servicio no se le niega a nadie".

PLAN FUTURO

Expulsado en el tercer semestre de bachillerato, el joven menciona que su primera meta a futuro es obtener el certificado en un programa intensivo.

"Terminar mi prepa, este jale me gusta, yo más adelante, no sé, me quisiera comprar una concesión de basura, un carro particular. Pero no puedo dejar ahora mi chamba. Yo así como me ves sí le batalle, yo le he hecho de todo, plomería de talachera. A lo mejor me veré muy burro, pero tengo mis dos manos y el habla, no me da miedo hablar con nadie", añadió.

LA BASURA A TECÁMAC

Luego de que el cabildo revocó la concesión a Valorización de Residuos Sólidos Urbanos de México (Valorsum), en febrero de 2018, el ayuntamiento mineralense trasladó los desechos a Santiago Tulantepec, en el relleno operado por la empresa Proactiva.

Posteriormente, debido al costo, el municipio lleva las 120 toneladas que se reciben de Servicios Municipales y camiones particulares a Tecámac, Estado de México. Por el primero erogaba 197 pesos más IVA y por el segundo 140, según información de Transparencia que es pública.









jgp