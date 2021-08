Pide presidente de la Diputación Permanente aplicar sanciones a legisladores faltistas

PACHUCA.- El actual presidente de la Comisión Permanente del Congreso de Hidalgo, Armando Quintanar Trejo, pidió a la secretaría de servicios legislativos aplicar con rigurosidad la ley en cuanto a inasistencia de los diputados locales.

LSR Hidalgo publicó el 12 de agosto que durante el primer año de ejercicio constitucional de la LXIV Legislatura el grupo parlamentario de Morena —que tiene mayoría con 17 de 30 diputados— fue quien acumuló más inasistencias en las sesiones ordinarias con corte a junio.

Según el concentrado de asistencias consultado por este medio de comunicación, Marcelino Carbajal Oliver, el único diputado de Nueva Alianza Hidalgo, fue quien más veces se ausentó a las sesiones, pues justificó ocho inasistencias durante los dos periodos ordinarios. Además, no estuvo en cuatro de las cinco sesiones de la diputación permanente del receso del primer periodo.

Seguido de Miguel Ángel Peña Flores, único representante del PT en el Congreso, quien faltó siete veces.

Es una obligación estar (en las sesiones). Como diputados nos corresponde apegarnos a esa obligatoriedad. Son dos días en los que hay que hacer presencia”, mencionó Quintanar Trejo en entrevista.

El diputado de Morena dijo que todos están expuestos a problemas de salud, pero que no puede convertirse en una excusa constante. Indicó que él —quien no faltó a ninguna sesión durante el primer año de actividades—vive a dos horas y media de la sede del Poder Legislativo y que eso no le impide cumplir con sus responsabilidades de representante popular.

Somos respetuosos de sus actividades de cada quien, y todos son libres de hacer o atender dónde consideren conveniente, pero eso no los dirime de la obligación de presencia en las distintas sesiones, así como en las comisiones”

Agregó que durante en este mes, en los trabajos de la Diputación Permanente, solo se ha ausentado un legislador, por lo cual hizo el reporte e indicó que le corresponde a la secretaría de servicios legislativos hacer valer la ley.

La ley orgánica del poder legislativo de Hidalgo establece en su artículo 30 que una de las obligaciones de los diputados es asistir puntualmente a las sesiones del Congreso, así como a las de las Comisiones Legislativas de las que formen parte.

En el 41, se indica que será motivo el descuento del día cuando falten a las sesiones sin causa justificada y cuando acumulen tres retardos consecutivos en un mes.

El reglamento de la normatividad indica, en su artículo 12, que los diputados tienen la obligación de asistir puntualmente y permanecer en su lugar durante todo el desarrollo de la sesión y en caso de tener la necesidad de abandonar el recinto tienen que solicitarlo al presidente de la Directiva, de lo contrario se considerará como inasistencia.

