Quiere rector de la UAEH recurso federal sin mediación

PACHUCA.- El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Adolfo Pontigo Loyola, informó que planteó ante la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior (Anuies) solicitar a la federación que los recursos para los centros educativos sean depositados sin intermediarios.

"Yo les dije que por qué no evitábamos ese impase de que los recursos de la federación se los pasen al estado para que el estado luego nos los pase. Me parece una pérdida de tiempo que, en algunos lados, sucede. Aquí ha sucedido, pero ya gracias a Dios no sucede", expuso.

Señaló que el gobierno del estado está al corriente con los depósitos, aunque a veces ha habido algunos retrasos no imputables a la universidad.

El académico señaló que, el organismo que aglutina a 197 instituciones se pronunció para que el Congreso etiquete al menos el presupuesto recibido el año pasado y una actualización correspondiente al 6 por ciento de la inflación.

El año anterior tuvimos 2 mil 700 millones de pesos, más la inflación. Eso sería lo mínimo indispensable. Hace dos años, nosotros absorbimos cien por ciento de la educación de bachillerato. Para hacer eso, entre otras muchas cosas, se requieren muchos recursos", expuso.

Adelantó que una vez que se conozca lo que otorgará la Cámara de Diputados federal antes del 15 de noviembre, acudirá nuevamente al Congreso de Hidalgo.

FALTA DE RECURSOS

En marzo del año pasado, la UAEH amenazó con marchar en agosto por el retraso en la ministración de 142 millones de pesos 387 mil pesos del subsidio, sin embargo, el gobierno estatal pagó antes de que se llevara a cabo la movilización.

Un caso similar ocurrió a finales del sexenio pasado, cuando la administración de Francisco Olvera Ruiz, no depositó 300 millones de pesos a la casa de estudios, pero finalmente el mandatario Omar Fayad Meneses se comprometió a solventar el adeudo antes de rendir protesta.

jgp