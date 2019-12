Quiere clínica Marfyl volver a atender a sindicalizados de Pachuca

PACHUCA.- Aunque en 2018 los sindicalizados de la alcaldía de Pachuca rechazaron el servicio del Centro Médico Marfyl, bajo la dirección de David Morales Rodríguez, por calificarlo de "negligente", nuevamente esta empresa busca prestar el servicio médico, esta vez por 39 millones 800 mil pesos; la propuesta más cara en comparación con otras clínicas como La Cruz Roja.

A finales de noviembre pasado, la Secretaría de Administración del ayuntamiento emitió la licitación pública nacional MPS-SA-LP-5219, para la prestación de servicio médico a personal de Pachuca, y, aunque en la junta de aclaraciones el Hospital Intermédica presentó sus intenciones de participar junto con la Cruz Roja, solo esta última llegó a la siguiente fase.}

Es decir, en el "acta de presentación y apertura de proporciones técnicas y económicas", solo dos empresas figuraron: la Cruz Roja Mexicana, delegación Pachuca y como persona física David Morales Rodríguez, director general del Centro Médico Marfyl.

De acuerdo con el documento publicado en la página de la alcaldía, Morales Rodríguez indicó que podría ofertar el servicio a los trabajadores de la alcaldía por 39 millones 800 mil pesos con Impuesto al Valor Agregado (IVA); es decir 124 veces más del monto que proporcionó la Cruz Roja, quien ofreció atender a los trabajadores por 320 mil 250 pesos.

Sin embargo y mientras que Morales Rodríguez no tuvo observaciones durante el procedimiento de licitación, la Cruz Roja no presentó su escrito "bajo protesta de decir verdad" respecto a no encontrase en los supuestos del artículo 77 de la Ley de Adquisiciones y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

Dicho numeral indica que los convocantes se abstendrán de adjudicar contratos a las personas que intervengan en cualquier etapa del procedimiento de contratación siendo servidores públicos; a quienes se les haya rescindido el contrato dos años antes o bien, hayan sido eliminado del Padrón de Proveedores estatal.

Aunque el fallo de esta licitación nacional se otorgará el próximo 5 de noviembre, cabe recordar que durante 2018 el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Pachuca (SUTSMP) acusó que Centro Médico Marfyl tenía "convenios ventajosos" con la administración que preside Yolanda Tellería Beltrán.

Asimismo, los sindicalizados solicitaron ser atendidos en la clínica La Paz, tras argumentar que en el hospital Marfyl no había medicamentos y por "negligencia", agremiados al SUTSMP habían fallecido.





emh