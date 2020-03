Pueblos Mágicos luchan por sobrevivir a pandemia de Covid-19

PACHUCA.- Con unas gotas de gel antibacterial en las manos, comienza el viaje en Urvan hacia cualquiera de los tres pueblos mágicos ubicados en las cercanías de Pachuca: Mineral del Monte, Mineral del Chico y Huasca de Ocampo, cuya población aguanta con paciencia la pandemia por Covid-19, que a partir de este fin de semana mermó la afluencia de visitantes.

Los operadores de las unidades tienen la orden de colocar filtros sanitarios, además de portar cubrebocas y guantes para seguridad de los pasajeros, a quienes la obesidad y los asientos angostos les impiden acatar la separación de un metro recomendada por las autoridades.

El bolsillo de los músicos callejeros en Mineral del Monte sufrió la escasez de monedas. De los tres días del fin de semana, el sábado fue el "más muerto", pues los visitantes del Estado de México y la capital del país no arribaron como acostumbran, mientras el domingo los pachuqueños mejoraron la afluencia.

Alberto, quien promueve los servicios de turibús en el municipio, relata que hace 11 años, durante la contingencia por el virus de la influenza H1N1, los foráneos hicieron caso omiso a las indicaciones gubernamentales, pero esta vez las tomaron "en serio". En un día común, los clientes se forman hasta por una hora por un lugar para recorrer el pueblo mágico; con la pandemia, los choferes tendrán suerte si parten con 15 usuarios, es decir, la mitad.

DESCANSA RESTAURANTE A 75% DE SU PLANTILLA LABORAL

En el restaurante El Serranillo, la clientela disminuyó 75 por ciento desde el jueves, por lo que una de las medidas para enfrentar la recesión es que la matriz asentada en la demarcación minera y las cinco sucursales en Pachuca funcionen con 25 por ciento de su plantilla laboral, reveló Juan Oliver, quien se desempeña como capitán en el restaurante.

En domingo tenemos llenas las dos plantas, pero ahorita está vacío. Al resto de los trabajadores los estamos descansando con el sueldo mínimo que establece la ley, estaremos dos semanas más. Nos pidieron lavado de manos y limpieza, la separación entre mesas, nos han inspeccionado en estos días nueve veces", señaló.

En la puerta, los visitantes reciben una dosis de gel y se les toma la temperatura. En caso de que alguien presente más de 37 grados, no se le permitirá el acceso y será canalizado a los servicios médicos, aunque hasta ahora no ha sido necesario.

Explicó que han abordado el tema de la ayuda en el pago de impuestos -diferirlos o incluir algún incentivo fiscal- con la presidencia municipal y los otros órdenes, pero todavía no hay una respuesta sobre esquemas que permitan combatir la recesión.

"AL RATO LA EPIDEMIA SERÁ DE HAMBRE"

Mientras se acomoda el cubre bocas azul para poder hablar y ofrece galletas de nuez a los visitantes en la plaza de Huasca. Amelia menciona que el problema del coronavirus se convertirá en una "epidemia de hambre".

Ella es uno de los comerciantes que deberán retirarse de la vía pública a partir del martes, como parte de las medidas preventivas ordenadas por el ayuntamiento, pese a que estos viven al día.

Nos dijeron que desde el lunes, pero muchos hablaron para que nos permitieran porque compramos mucha mercancía para Semana Santa, pero ¿qué vamos a hacer? Siempre hay una fila de coches para allá y pa' acá, pero ahorita es menos. Hay restaurantes que ya no abrieron por lo mismo", expuso.

"HUBIERA PREFERIDO QUE CERRARAN CENTROS TURÍSTICOS"

Rosa González, de la posada María José, recuerda que por la contingencia de influenza los negocios fueron obligados a cerrar, pero el gobierno federal, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT) inmediatamente, y el estado anunciaron la condonación de tres meses de impuestos, pero en esta ocasión no ha habido posicionamientos.

Me decía una del hotel grande: 'Yo les pago el domingo a mis trabajadoras. Yo veo, Rosa, cómo se van contentas, son el sustento de sus familias, imagínate que yo les diga que no vengan a trabajar, que no les paguen'. Los que tienen empleados están ocupando menos de la mitad", expuso.

Según la arrendadora, hace 11 años dos personas en el municipio fallecieron por influenza, una de ellas familiar suyo, que no se trató a tiempo. Un mes después, el doctor que lo atendió también pereció.

Yo creo que se deberían de aplicar las medidas como en otros estados, que esté entrando la gente y les tomen la temperatura en los coches. Yo hubiera preferido que cerraran los centros turísticos de San Miguel Regla, Prismas y el Museo del Duende y para que ya no entre gente porque primero es la salud, entra poca, pero entran", indicó.

INCERTIDUMBRE POR EL CIERRE

Mientras a sus espaldas el cielo se oscurece y anuncia el fin de otra jornada de trabajo, Heriberto Baltazar sostiene su sombrero preocupado. Al siguiente día (lunes) locatarios del sitio ecoturístico El Cedral se reunirán con representantes de la presidencia municipal de Mineral del Chico para conocer si las actividades se suspenderán.

El lanchero de 70 años se pregunta si existen apoyos de los gobiernos para alguien de su edad. Quince años contabiliza prestando el servicio, pero ésta es la crisis más severa que le ha tocado, dice, pues de 20 vehículos que se rentan al día, en esta época apenas consigue 10.

De las aguas de la presa dependen 70 personas con la misma actividad que el mineralense. Cada una representa a cinco o seis familias que se quedarían sin sustento, en caso de la suspensión por la pandemia.

Su hija, Heriberta, atiende un restaurante en la zona, el cual recibe hasta 80 por ciento menos visitantes, la mayoría de Hidalgo. Por la cuarentena, compró insumos en los negocios locales y no en los mercados y central de abastos de Pachuca, como regularmente hace. Señala que los negocios de comida son delicados porque los productos pueden perecer sin ventas, así que adquiere lo mínimo.

No es necesario cerrar, no ha habido saturación de gente o aglomeraciones y se siguen las indicaciones sanitarias. En el día, dos, tres parejitas, que llegan a llegar aquí. No hemos recibido extranjeros. Hay unos negocios que decidieron no abrir, entonces, nos vamos tandeando", menciona.

