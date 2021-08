Publicarán padrón de concesionarios de transporte público

PACHUCA.- El gobernador Omar Fayad Menses anunció que su administración hará públicos los nombres de los propietarios de los títulos de concesión de transporte, luego de que algunos fueron revisados por presuntas anomalías.

"No le vemos nosotros ningún inconveniente a hacer totalmente público y transparente para todos ustedes el padrón de concesionarios del gobierno del estado. Vamos a buscar una fecha para poder hacer una presentación", dijo.

Después de encabezar el banderazo de las rutas de servicio nocturno Tuzobúho, el mandatario mencionó que al final de la administración de Francisco Olvera Ruiz se otorgaron 996 autorizaciones, de las cuales una parte serán anuladas.

Va a haber 400 revocaciones, bueno ya hay en proceso alrededor de 400 revocaciones y bueno nosotros queremos hacerlo muy transparente porque tampoco tenemos nada que ocultar y tampoco cargar con lo que hubiera en el pasado en el instituto del transporte, esta es una nueva etapa", añadió.

Indicó que "se pensaba" que las autorizaciones estaban en manos de servidores públicos; no obstante, ninguna llega al nivel del exmandatario, pues no existe registro con su nombre. Fayad aseguró que no hay "cargas" políticas ni personales contra nadie.

CASO CHARREZ

Respecto de los señalamientos del exlegislador Cipriano Charrez Pedraza sobre un embate del secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, y del Ejecutivo, el mandatario externó que al integrante de su gabinete "lo culpa todo mundo de todo", por lo que no es rara una culpa más; sin embargo, dijo que quien acusa está obligado a probar.

Yo respeto mucho la opinión del diputado desaforado, lo único que he comentado públicamente es que espero que él tenga respeto a los derechos humanos. Un debido proceso judicial y todas las garantías necesarias para que en los casos que ocupa respecto de su persona se haga justicia", indicó.

jgp