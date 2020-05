Promueven queja contra Hoy no Circula ante la CDHEH

PACHUCA.- Pobladores de Hidalgo que están en contra del Hoy no circula ingresaron un escrito ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHEH) para acusar que la restricción vehicular viola al menos tres artículos constitucionales.

Habitantes de Epazoyucan, Omitlán, Real del Monte, Pachuca, Mineral de la Reforma, Tizayuca, El Arenal, San Agustín Tlaxiaca, Ixmiquilpan, Tulancingo y Santiago Tulantepec se presentaron este viernes para formalizar su queja, luego de la manifestación que efectuaron el pasado 20 de mayo en las instalaciones del organismo defensor de derechos humanos.

Los pobladores liderados por Armando Monter, acusaron a través de un escrito que ingresaron a la CDHEH, que el Hoy no circula, implementado por la administración estatal para evitar la propagación del covid-19, constituye una violación al artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que enuncia que "toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia (...)".

De acuerdo con Armando Monter, el gobernador Omar Fayad Meneses "se tomó atribuciones que solo tiene el presidente de la República al emitir decretos que no le corresponden, como el ilegal programa del hoy no circula".

Asimismo, argumentó que el decreto publicado desde el 4 de mayo en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH) no fue previamente aprobado por el Congreso y exime al transporte público el cual consideró, sí provoca aglomeraciones.

Otro de los artículos presuntamente violentados, según los quejosos, es el numeral 16 que precisa que "nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones (...)".

Los pobladores que se concentraron afuera de las instalaciones de la CDHEH agregaron que el Hoy no circula trae consigo "multas estratosféricas" para quienes no acaten el acuerdo de transitar de acuerdo al último dígito de la matrícula vehicular, dinero que agregaron, no pueden pagar porque derivado de la pandemia, no hay empleo.

Al respecto, Monter señaló que con la contingencia sanitaria también se ordenó el cierre de negocios y suspensión de actividades no esenciales, lo que transgrede el artículo 5 constitucional que habla sobre el libre trabajo, mientras que cadenas comerciales continúan su operación, acotó.

Los inconformes puntualizaron que en caso de no obtener una repuesta por parte de la Comisión de Derechos Humanos estatal, acudirían a una de las conferencias de prensa matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador, a fin de externar sus inconformidades con el programa.

sjl