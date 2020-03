PRI y PAN, partidos por los que no votarían los pachuqueños: CPS

PRI y PAN, partidos por los que no votarían los pachuqueños (Foto: ilustrativa)

PACHUCA. –El Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como Acción Nacional (PAN) son las principales instituciones políticas por las que los pachuqueños no votarían, arrojaron las estadísticas de la encuesta que realizó el Colegio de Ciencia Política y Sociales (CPS) de Hidalgo.

La organización presentó su estudio de opinión sobre la "Evaluación de Gobierno Pachuca 2020" donde también incluyo las preferencias electorales de 787 ciudadanos mayores de 18 años a los que le aplicaron la encuesta.

A través de cuestionarios de manera aleatoria y presencial que efectuó durante febrero de este año, el Colegio de Ciencia Política cuestionó a su muestra poblacional por el partido político por el cual no "nunca votaría", al respecto, el 44 por ciento señaló que no daría su voto al PRI, mientras que un 15 por ciento se lo negó al PAN.

El 12 por ciento más señaló que no votaría por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), mientras que un 22 por ciento de los encuestados dijeron que no darían su voto a ninguno o de plano, no contestaron.

El porcentaje restante por los que no se votaría, lo concentraron institutos políticos como Podemos, Mas por Hidalgo, Encuentro Social, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo (PT), Verde Ecologista, además del Partido de la Revolución Democrática.

Lee también en LSR Hidalgo: Impugnan candidaturas comunes entre PAN y PRD

De acuerdo con la metodología presentada por el CPS que dirige Alfredo Alcalá Montaño, las estadísticas anteriormente enunciadas tienen un margen de error de 3.5 por ciento y un nivel de confianza de 95 por ciento.

El Colegio enunciado es una asociación civil sin fines de lucro que buscan "la promoción de la ciencia política a través de estudios que contribuyan al desarrollo de la disciplina".

jgp