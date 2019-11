Prematuro, hablar de candidatas en Mineral de la Reforma: PAN

Mineral de la Reforma.- Aunque la diputada Areli Maya Monzalvo o la síndico Neidy Ivone Gómez Baños se perfilan para contender en 2020, la lideresa del PAN en Mineral de la Reforma, Tania Sánchez Farías, señaló que todavía es prematuro hablar de un aspirante.

"Todavía no se define, no sabemos realmente cómo vaya a estar el proceso, Todas las personas podemos acceder a ese derecho de participar. Nosotros (como comité) tenemos la posibilidad de aceptar a todos los aspirantes, pero no propondríamos al candidato", señaló.

La semana pasada, la lideresa se reunió con el presidente estatal Cornelio García Villanueva y el alcalde Raúl Camacho Baños para entablar diálogo y "limar asperezas", luego de que Marisela Gómez Escamilla, del grupo del edil, no ganó el proceso interno para dirigir al blanquiazul en el municipio.

Lo que acordamos es que debemos empezar a tener una relación más cordial y estar más abiertos al diálogo porque si no tenemos una buena comunicación, no podremos sacar los trabajos", expuso.

Sánchez Farías añadió que aún está determinado si el candidato será panista o externo, aunque el comité no está "cerrado" a los no militantes. Cabe mencionar que Maya Monzalvo –extitular del DIF municipal y cónyuge del alcalde– no está afiliada al partido.

