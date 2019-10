Rabieta universitaria; abandonan comparecencia del secretario de Gobierno

PACHUCA.- Por abucheos y rechiflas contra el legislador Ricardo Baptista y porras a favor del secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, los integrantes de la bancada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) abandonaron la Sala de Plenos del Congreso local, lo que provocó que la sesión se quedara sin quórum y que la diputada Claudia Lidia Luna Islas, presidenta de la mesa directiva de octubre, dictara un receso de 10 minutos.

Al concluir este periodo, anunció la cancelación definitiva del ejercicio de rendición de cuentas, porque había en la sala 12 de 30 legisladores.

Tras perder la Junta de Gobierno y en una rabieta legislativa, los diputados afines al Grupo Universidad abandonaron la sesión. Estos hechos fueron impulsados por gente afín a los universitarios y cercana al diputado Jorge Mayorga, como es el caso de su secretaria particular, Esbeidy Hernández Salazar, quien incitó las rechiflas para evidenciar una falta de condiciones para la conducción de la sesión.

Luego de que Vargas Aguilar presentara la glosa del informe de actividades de la Secretaría de Gobierno la mañana de este miércoles, Baptista González tomó el primer turno en la sección de preguntas y respuestas.

En su intervención Baptista destacó que los abucheos y la porra provenían de la "nómina" del Poder Ejecutivo.

Saludo cordialmente al señor secretario reconociéndole como un experimentado político de este sistema que la mayoría de los hidalguenses rechazamos, como quedó demostrado hace un año con el triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador", dijo al inicio de su intervención.

Tras abucheos y rechiflas, el legislador morenista vinculado al Grupo Universidad llamó "paleros" a los presentes en la sala de Plenos.

Baptista González señaló que Vargas Aguilar interviene en la asignación de 750 millones de pesos a 64 municipios, recursos que fueron etiquetados por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de 2019.

Asimismo, cuestionó la eficacia de los recursos millonarios que maneja la Secretaría de Gobierno para garantizar la gobernabilidad de la entidad.

Además, acusó que hay un uso "tendencioso" de las facultades de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), órgano que depende del Congreso local, y de la Secretaría de la Contraloría.

Realizan auditorías a los municipios, a veces tendenciosas, y cuando los resultados son adversos, los funcionarios piden a los alcaldes que acudan al secretario de Gobierno para que detenga, negocio o pare las auditorías", dijo.

Refirió que la dependencia de Vargas Aguilar ha coordinado "una campaña negra" para romper la mayoría del grupo legislativo de Morena y que coordina un cerco informativo en los medios de comunicación del estado.

En respuesta, el funcionario estatal pidió que las preguntas del morenista se centraran en las facultades de la Secretaría a su cargo.

"No es de ninguna manera una facultad de la Secretaría a mi cargo lo que usted establece dolosa y tendenciosamente", dijo.

"No le podría contestar porque no es del ámbito de mi competencia".

Asimismo, mencionó que no hay un cerco informativo, pues Baptista aparece en los distintos medios de comunicación.

"Tal parece que no se quedó en el pasado sino en el antepasado".

Respecto a seguridad pública, Vargas Aguilar mencionó que hay un modelo de coordinación, lo cual, dijo, se ha acreditado a través de la participación del sector privado con inversiones millonarias en distintas empresas que se asentarán en la entidad.

Por su parte, Baptista insistió en la asignación del presupuesto para los municipios.

"Hablamos del presupuesto en diciembre del año pasado, se sentó conmigo y se pactaron cosas y no me puede decir que no y se tienen que cumplir porque es una ley".

Antes de que se declarara un receso por falta de quórum, Ricardo Baptista mostró amplificaciones de una minuta de trabajo entre el secretario de Gobierno y delegados de Ixmiquilpan, en la que se ofrecían obras por 100 millones de pesos, pero que en el punto cinco establecía que las autoridades comunitarias no hablarían de dicho acuerdo, de lo contrario, este quedaría sin efectos.

Tenemos que cambiar las formas de hacer gobierno, de construir un verdadero cambio, sé lo qué haces, sé cómo son, el sistema tiene que cambiar, y este cambio significa que nos respetemos y te pido que construyamos una verdadera relación de respeto y de poderes", expuso Baptista ante Vargas Aguilar.









jgp