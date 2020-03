Por saturación, proponen recuperar fosas abandonadas en panteón municipal de Pachuca

PACHUCA. – Debido a que las 34 hectáreas del panteón municipal de Pachuca ya no tienen capacidad para enterrar cuerpos, el regidor Navor Alberto Rojas Mancera propuso realizar un censo en el recinto para recuperar aquellas fosas que, aunque son a "perpetuidad", no han sido cuidadas o reclamadas por sus familiares.

La propuesta que prevé reformar cinco artículos y adicionar uno más al "Reglamento de Panteones para el Municipio de Pachuca" fue aprobada por unanimidad de votos y será estudiada en comisiones del cabildo de Pachuca.

Esto, luego de que el asambleísta expuso que el recinto tiene 119 años desde que fue inaugurado en 1901 y por lo tanto las 34 hectáreas del predio están "saturadas" y no hay especio para inhumar los cuerpos.

De acuerdo con cifras del regidor, actualmente existen 40 mil 492 lugares en el panteón; de los cuales, el 80 por ciento, que significan 32 mil 280, son fosas a perpetuidad; es decir, se paga por una renta permanente de las criptas de acuerdo a las tarifas de la administración municipal.

Sin embargo, algunas fosas están abandonadas, por lo que propuso que si en 15 años no hay un reclamo de los lugares, que la cripta regrese al dominio del ayuntamiento.

Asimismo, indicó que se requiere de una inspección para identificar el número total de fosas abandonadas, tal como ocurrió en el censo que se efectuó en 2010 mediante el cual el ayuntamiento logró la recuperación de 2 mil 500 fosas.

TIEMPO PARA EXHUMAR LOS CUERPOS

Además de las fosas a perpetuidad, hay espacios temporales que permiten que un cuerpo sin vida permanezca enterrado de 5 a 6 años, al concluir ese tiempo, explicó Rojas Mancera los restos deben ser colocados en osarios y en caso de no ser reclamados, se van a la fosa común.

No obstante, precisó que los cuerpos no se desintegran en el tiempo que enuncia el reglamento de panteones, especialmente si son depositados en cajas de metal; por tal motivo, su iniciativa también contempla ampliar de 7 a 10 años el tiempo para exhumar los cuerpos del panteón de Pachuca cuyas fosas no son a perpetuidad.

Rojas Manera explicó que, si bien la administración municipal ofrece servicios de cremación y contempla proyectos para realizar fosas, éstas resultan insuficientes ya que en promedio se realizan de 30 a 40 entierros mensualmente, por lo cual indicó que como plan a largo plazo se requeriría de un nuevo panteón.

LAS MODIFICACIONES

El dictamen con proyecto de decreto pretende reformar los artículos 37,47, 50, 78 y 79, así como adicionar el artículo 51 bis al Reglamento de Panteones para el Municipio de Pachuca.

Dicho reglamento fue modificado con anterioridad durante la administración municipal del exedil, Eleazar García Sánchez, reformas que fueron publicadas el 2 de junio de 2015 en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH).

Sin embargo, aquella ocasión se adicionaron dos artículos y se reformaron cuatro más para establecer que el municipio debía contar con una agencia de inhumación o en su caso, crematorio, ataúdes en venta o renta y servicio de cortejo fúnebre con vehículos.

En aquellas reformas se previó la existencia de nichos en columbarios adosados a las bardas de los panteones, para alojar restos áridos o cremados, debiendo pagarse los derechos correspondientes.









jgp