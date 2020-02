Por plagiar a nieto de El Santo, Steve Chi Mikel envía disculpa a Pachuca

PACHUCA.- Luego de que el Hijo del Santo acusara de plagio a la persona que puso un stand del luchador hidalguense en el Festival Vientos de Alegría, la Presidencia Municipal de Pachuca dio a conocer que actuará "conforme a la ley".

El comunicado, informó que la alcaldía recibió una disculpa pública por parte de Steve Chi Mikel, el responsable del stand de tributo a El Santo; la cual están analizando abogados de la Presidencia Municipal.

Asimismo, la edil Yolanda Tellería Beltrán dijo estar al pendiente de la situación que calificó como lamentable; y rectificó que la alcaldía actuará conforme a la ley contra quien o quienes resulten responsables.

Al mismo tiempo, la Presidencia Municipal de Pachuca se solidarizó con los descendientes y familiares de 'El Santo' y con la ciudadanía que mostró su inconformidad por este incidente.

Ademá, la fundación Centro Chino Mexicano LUN DING A.C., empresa responsable del tributo a El Enmascarado de Plata, emitió un comunicado en el que expuso sus motivos de utilizar a la imagen del luchador mexicano, ya que dicho evento fue parte de la campaña "Tu lucha es mi lucha" en la que "se concientiza a la gente sobre la lucha contra la enfermedad del cáncer y dar alegría a la gente en especial a los niños".

Por lo que hicieron del conocimiento público que:

1.- Se ofrece una disculpa pública y "sincera" a los descendientes de El Santo y a quienes detenten los derechos de autor relacionados con la figura de su nombre o símbolos.

2.- Se ofrece una disculpa pública a la afición de "El Santo", si el tributo pudo haberse considerado inadecuado.

3.- Se deslinda a las autoridades municipales de Pachuca de Soto, Hidalgo; de cualquier responsabilidad relacionada con el uso de la figura de "El Santo".

4.- En nuestros actos no hubo un menor asomo de dolo, mala fe o un interés económico, solo quisimos compartir la afición y afecto por la figura de El Santo, mediante un tributo.

5.- Se invita a corroborar a los titulares de los derechos de autor del ídolo, "El Santo", que no se comercializo su imagen, se obtuvo un lucro o se vendió algún producto, se obtuvo un beneficio económico o se usó de forma indebida la imagen de ese gran luchador en beneficio de un tercero. Y que la caracterización que se presenta, no se difunde como descendiente de El Santo, si no como "Dr. Plata".





