Casi medio mdp costó a Pachuca material veterinario para mascotas

PACHUCA.– La alcaldía de Pachuca contrató a un proveedor de Zapotlán para adquirir insumos veterinarios por un monto de 440 mil pesos, con el fin de cumplir con las disposiciones del Reglamento de Tenencia, Protección y Trato Digno a los Animales; sin embargo, aún quedan productos por adquirir, ya que 55 partidas de las 72 proyectadas en la convocatoria se declararon desiertas.

El procedimiento que inició la Secretaría de Administración de Pachuca el pasado 4 de mayo culminó este jueves con la emisión del fallo de la licitación MPS-SA-LP-17-20, que benefició a Juan Rodríguez Robledo con 440 mil 144 pesos.

Por dicho monto económico, el proveedor especializado en venta de medicamento veterinario y otros productos como accesorios y refracciones para vehículos cuyo domicilio fiscal se encuentra en Zapotlán, cubrirá 17 de las 72 partidas licitadas por la gestión municipal en su convocatoria.

Lo anterior, ya que, de acuerdo al acta de fallo publicada en la página oficial de la alcaldía de Pachuca, de las 72 partidas licitadas el 76 por ciento se declararon desiertas.

Es decir, 55 partidas no fueron atendidas, ya que, en 14 de estas, la alcaldía no recibió cotizaciones de ninguna empresa ya sea física o moral, mientras que en 41 partidas los participantes no cumplieron con las especificaciones que solicitó la Secretaría de Administración a través de su Dirección de Compras y Suministros.

En consecuencia, el casi medio millón de pesos que erogará la alcaldía en el proveedor Rodríguez Robledo sólo significa el 24 por ciento del total de la convocatoria; es decir, 17 partidas de material veterinario como vendas e insumos usados en procedimientos quirúrgicos, cuyas características sí se cumplieron.

Cabe recordar que desde que el 28 de enero de 2019 entró en vigor el ordenamiento para regular la propiedad y posesión de los animales, su crianza, venta y protección en Pachuca, esta es la primera ocasión que la alcaldía licita insumos para hacer cumplir dicho reglamento municipal.

