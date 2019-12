En plaza de Pachuca le intentaron robar a su hija; "parecía que estábamos solas"

El intento de robo ocurrió durante el día y ante transeúntes y automovilistas que no le brindaron ayuda. (LSR)

PACHUCA.– En la primera semana de diciembre Raquel salió a comprar carne al supermercado que se ubica entre Real Toledo y Matilde, al sur de Pachuca, donde un desconocido intentó arrebatarle a su hija de dos años y ocho meses de edad.

El intento de robo ocurrió durante el día y ante transeúntes y automovilistas que no le brindaron ayuda.

Raquel –nombre modificado a petición de la entrevistada- relató que poco antes de las 14:00 horas del miércoles 4 de diciembre salió de su fraccionamiento para abordar una ruta alimentadora del Tuzobús que la deja cerca de Aurrera.

Lee más en LSR Hidalgo: ¿Dónde está Sebastián?, 30 días sin respuesta

Una vez que descendió del transporte tomó a su hija del brazo para caminar juntas, al dar unos pasos se percató que un hombre las seguía, por lo que decidió mandar su ubicación en tiempo real a familiares cercanos a través de WhatsApp.

También ingresó a una tienda de celulares para hacer tiempo y dejar que aquella persona de entre 40 y 45 años siguiera su tránsito por la calle, posteriormente tanto Raquel como su hija continuaron el camino, ingresaron a comprar carne al supermercado y salieron de manera normal poco antes de las 15:00 horas.

El regreso consistía en hacer el mismo trayecto: esperar el transporte para volver a casa y mantener la ubicación móvil activada; sin embargo, al caminar el mismo hombre "corpulento" –sin llegar a ser obeso-, parcialmente calvo y con unas cuantas canas a los costados de su rostro, tomó del brazo a la hija de Raquel para intentar robarla.

El hombre se pasó del lado de mi hija y la agarró del brazo y la jaló, al jalarla lo único que hice en automático fue tirarme al suelo y abrazar al sujeto por la cintura y las piernas, yo empecé a gritar y como mi hija es muy huraña se puso a llorar, pero parecía que estábamos solas alrededor nadie hacia caso y el tipo este sólo se reía".

De acuerdo con Raquel únicamente un trabajador que se dedica al acomodo de carros en el estacionamiento de la plaza comercial acudió para auxiliarla, en ese momento el hombre salió corriendo y abordó un automóvil pointer gris; "o sea, no iba solo, me iba arrebatar a mi hija, se iba a subir al carro y yo no los iba a poder alcanzar".

Tras el incidente, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Pachuca acudieron a la zona; incluso, Raquel narró que como no lograba tranquilizarse en ese momento, los policías la trasladaron a su domicilio.

Adicional al hecho, Raquel relató que incluso fue culpabilizada por colonos y conocidos, quienes cuestionaron por qué llevaba a su hija caminando.

Las cosas en el país no están de todo bien, hay demasiada disputa política por diferentes circunstancias y dejan de lado lo real y lo importante que es la gente (...) que presten atención a esto, no se tiene que llegar completamente sangrado, golpeado para que nos tomen atención, las autoridades tienen que reforzar la seguridad tan nula que tenemos", concluyó.

LOS DATOS DE LA REEDIM

De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México, la desaparición de niñas, niños y adolescentes en el país puede asociarse a ilícitos como trata de personas o relacionados con violencia y explotación sexual, tráfico de infantes, así como violencia ejercida por grupos armados y delincuencia organizada.

En su balance anual 2018, la Redim señaló que el Estado debía mostrar "voluntad para combatir el fenómeno de las desapariciones de niñas, niños y adolescentes".

La asociación civil indicó que 6 mil 614 menores de edad tienen estatus de no localizados; 8 de cada 10 niñas y jóvenes reportadas como desaparecidas se encontraban entre los 13 y 17 años y el Estado de México y Puebla son las zonas del país con el mayor número de desapariciones.

MENORES DESAPARECIDOS EN HIDALGO

La Base de datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) del fuero común, indican que en Hidalgo 65 personas tienen estatus de no localizadas desde 2005 hasta 2017, cuyas edades oscilan entre los 5 y 18 años de edad.

Del total, 24 son hombres y 41 mujeres, lo que refleja que 7 de cada 10 menores desaparecidos o que fueron vistos por última vez en la entidad son mujeres.

Las numerarias muestran que 65 menores desaparecieron en Acatlán, Acaxochitlán, Actopan, Apan, Atitalaquia, Calnali, Cuautepec, Huejutla, Ixmiquilpan, Mineral de la Reforma, Mineral del Monte, Pachuca, Santiago de Anaya, Santiago Tulantepec, Tasquillo, Tizayuca, Tlanchinol, Tula, Tulancingo, Villa de Tezontepec, Zapotlán y Zimapán.

Sin embargo, de acuerdo con fichas de búsqueda más recientes emitidas durante noviembre por la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH), aún está activa la de Teresa de Jesús Díaz Rojo, de 20 años de edad, y su hija Estrella Guadalupe Pérez Díaz, de un año y tres meses, a quienes se les vio por última vez el 2 de noviembre, cuando salieron de su domicilio en Tezontepec de Aldama.





emh