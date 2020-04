Piden pruebas sobre anomalías en Jóvenes Construyendo el Futuro

El funcionario federal indicó que Canaco no es una unidad receptora de los beneficiarios del programa. (Foto: Forbes)

PACHUCA.- Abraham Mendoza Zenteno, delegado en Hidalgo de Programas para el Desarrollo, pidió a Sergio Trujillo Monroy, una de las dos personas que se ostenta como titular de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) Pachuca, presentar las evidencias sobre anomalías del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

El organismo empresarial atraviesa conflictos internos tras la salida de Jesús Bravo Aguilera, pues Trujillo, quien lo reemplazó en un primer momento, aseguró que había acusaciones por supuesta corrupción en el Programa de Útiles Escolares 2017 y el de becas a jóvenes. Carlos Ham Mejía, el otro presidente, señala que las acusaciones son infundadas.

Al respecto, el funcionario federal indicó que Canaco no es una unidad receptora de los beneficiarios del programa; no obstante, alguna de las empresas afiliadas podría serlo, aunque no precisó cuáles.

Qué le decimos a quien hace denuncias de manera pública, que nos haga llegar los elementos de prueba sobre este tipo de conductas, para que la coordinación del programa haga la investigación respectiva, se deslinden las responsabilidades y dé de baja a quien no cumpla con lo que marca", expuso.

Sostuvo que de manera continua se realiza una verificación de los becarios y capacitadores. En caso de irregularidades como maltrato, la unidad receptora se da de baja y si los beneficiarios han cumplido sus actividades, son reasignados. El gobierno federal dio de baja algunas empresas en 2019, pero no especificó cuántas.

Según la página del esquema de apoyos, en Hidalgo se vincularon a 17 mil 27 aprendices en 2020, en 4 mil 49 centros de trabajo, de los cuales, 10 mil 704 son mujeres, lo que representa 62.9 por ciento.

