Piden meseros de Pachuca y la Reforma apoyos por contingencia

PACHUCA.- Cerca de 50 meseros de bares, antros y salones de fiestas de Pachuca y Mineral de la Reforma solicitan apoyos económicos o en especie al gobierno estatal, tras acusar que carecen de recursos derivado de la pandemia por covid-19.

Los trabajadores liderados por el capitán de meseros Samuel Labra Hernández, se concentraron en la explanda de Plaza Juárez, frente al edificio del Poder Ejecutivo, para indicar que alrededor de dos mil compañeros no cuentan con dinero para afrontar la contingencia sanitaria.

Sin embargo, precisaron que solo acudieron representantes de meseros a fin de atender las recomendaciones de sana distancia.

"Venimos pacíficamente a manifestarnos, a pedir un apoyo económico a gobierno, sabemos que la culpa no es de ellos ni se nosotros, pero hay una etapa difícil por la contingencia, que nos den una solución, nuestra familia ya no tiene qué comer, ya no tenemos qué llevarles a la mesa, tengo compañeras que son madres solteras y esos gastos siguen a diario", señaló Labra Hernández.

El capital de meseros, provenientes de Pachuca y Mineral de la Reforma, indicó que derivado de la pandemia ya no hay eventos en salones de fiesta desde hace un mes, aproximadamente.

Labra Hernández agregó que las autoridades estatales les ofrecen una bolsa de trabajo; sin embargo, los meseros dijeron estar en desacuerdo, tras señalar que eso implicaría "trámites engorrosos".

En esa bolsa de trabajo tenemos que ingresar solicitudes de empleo y estudios, son trámites engorrosos, nos van a recibir documentos y nos van a recibir dentro de uno o dos meses, en ese tiempo, nuestra familia qué va a comer".

Hasta el momento, los meseros permanecen afuera de las instalaciones de Palacio de Gobierno, en espera de una respuesta.

Cabe recordar que el pasado 19 de marzo, la asamblea de Pachuca avaló suspender las actividades en bares, cantinas, centros nocturnos, templos, gimnasios y cualquier lugar que en la ciudad aglomere a personas, disposición que estará vigente hasta el 19 de abril derivado de la pandemia por coronavirus.

jgp