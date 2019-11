Pide Tellería a Sindicato "conciencia" en incremento salarial

PACHUCA.- A nueve meses de que agremiados al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Pachuca (SUTSMP) estallaron una huelga contra la administración municipal que encabeza Yolanda Tellería Beltrán, el próximo 17 de diciembre se llevará a cabo una audiencia entre estos dos organismos para la revisión de las condiciones laborales de 2017, por lo que la edil pidió "conciencia presupuestal" al líder del SUTSMP, Percy Espinosa Bustamante.

La alcaldesa emanada del Partido Acción Nacional (PAN) reconoció que la administración que encabeza aún tiene un adeudo con los más de mil 400 agremiados del Sindicato, el cual consiste en la revisión de las condiciones laborales del ejercicio 2017, situación que a su vez, implicaría un incremento salarial para los trabajadores.

Sin embargo, dicho procedimiento legal está vigente por lo que, de acuerdo con la presidenta municipal, el próximo 17 de diciembre se llevará una audiencia de alegatos entre el SUTSMP y el ayuntamiento para determinar el curso de las peticiones de la organización sindical.

Lee más en LSR Hidalgo: Extitular de Seguridad en Zimapán, vinculado con secuestro y homicidio

"Realmente él (Percy Espinosa) no ha ganado nada, tampoco nosotros, sigue un procedimiento jurídico", puntualizó Tellería Beltrán tras evocar que en caso de que la resolución no le favorezca al ayuntamiento, su administración interpondría un amparo ya que dijo, Pachuca no cuenta con capacidad presupuestal para continuar otorgando aumentos salariales.

Por tal motivo, la edil solicitó al líder sindical contar con una conciencia presupuestal con aumentos salariales "razonables" y no "desproporcionados", tras evocar que para culminar la huelga que el Sindicato estalló el 18 de febrero de este año se ofreció el siete por ciento de incremento.

"Cuando hicimos la negociación les dimos el 7 por ciento porque también compensamos un poco el 2017", indicó, tras evocar que la alcaldía en un inicio solo ofertó el 4 por ciento de aumento.

No obstante, Tellería Beltrán reconoció que la revisión de las condiciones laborales de 2017 sí se adeuda "y lo pueden pelear".

Nosotros dimos un poco más en el aumento para compensar el 2017, sí se le adeuda pero hay que tener conciencia de como están las finanzas municipales", concluyó.

Cabe recordar que el 18 de febrero en punto de las 12:00 horas el Sindicato de Pachuca colocó banderas rojinegras en todas las instalaciones de la administración municipal y fue hasta el 3 de abril del mismo año cuando tanto la alcaldesa Yolanda Tellería como el líder sindical Percy Espinosa acordaron el incremento salarial para los trabajadores.





emh