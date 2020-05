Pide Tellería que multas de Hoy no circula sean para insumos médicos

PACHUCA.– Tras la implementación del Hoy no circula, para reducir la movilidad de vehículos particulares en Hidalgo derivado de la pandemia por covid-19, la alcaldesa de Pachuca, Yolanda Tellería Beltrán, pidió que las multas recaudadas sean destinadas a insumos médicos.

En conferencia virtual que ofreció este martes, la edil de Pachuca señaló que la restricción de movilidad por parte del gobierno estatal, es una medida para que las personas eviten salir de casa en medio de la contingencia sanitaria.

La medida temporal del Hoy no circula contempla multas de 10 hasta 500 veces la Unidad de Medida de Actualización (UMA), lo que equivale a 868 y 43 mil 440 pesos, respectivamente, por lo que Tellería Beltrán consideró que el dinero recaudado debería "ser destinado para el sector salud", en insumos para doctores y enfermeros.

"Que eso (el dinero de multas) se aplique al sector salud que le hace falta mucho equipamiento para poder atender las grandes cantidades de personas que demandan servicios en los hospitales y las clínicas del estado", refirió la edil tras evocar que "los contagios van a alza", situación que consideró, requiere de "medidas más firmes para evitar saturación en los servicios médicos".

Respecto a las medidas del Hoy no circula, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Pachuca, Rafael Hernández Gutiérrez señaló que los elementos adscritos a la policía municipal tienen la consigna de invitar a los conductores de vehículos particulares a que se resguarden en casa con motivo de la pandemia.

Lee también en LSR Hidalgo: Llegan hasta EUA y Alemania cubrebocas con tenangos

Y recomendar a los conductores que el uso de automóviles se realice de acuerdo a las disposiciones emitidas por el gobierno estatal; es decir, según la terminación del último digito de la matrícula, ya sea non o par.

Hernández Gutiérrez especificó que las diligencias enunciadas "son las únicas actividades de coordinación" que actualmente realizan con relación al "hoy no circula".

RESTRICCIÓN DE MOVILIDAD TEMPORAL

El pasado 4 mayo entró en vigor el programa temporal, por ello, los días lunes, miércoles y viernes no circularán los vehículos que en el último dígito numérico de la matrícula tengan números par o cero.

Mientras que los martes jueves y sábados no podrán transitar los automóviles con el último digito numérico en non.

Los domingos serán turnados, en el caso de los vehículos con terminación cero y par no circularán el primero, tercero y quinto domingo de cada mes; en tanto los non, no podrán transitar el segundo y cuarto domingo de cada mensualidad.

sjl