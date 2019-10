Pide Perusquía debatir con respeto; Baptista respalda

PACHUCA.- "Pertenecer a un partido no implica necesariamente llevar un sello ni de virtud ni de corrupción (...) no se puede decir que todos los que pertenecen a un partido son corruptos, porque no es así, hay personas honorables, como los que han defraudado la confianza de su partido", dijo la ahora presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de Hidalgo, María Luisa Pérez Perusquía.

Durante la sesión ordinaria número 86 de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo la también coordinadora del grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pidió a sus compañeros debatir con respeto y responsabilidad para garantizar la creación de leyes en beneficio de los hidalguenses.

Puso en claro que el cambio de presidencia de la Junta de Gobierno respondió al cumplimiento de la ley y no al hecho de asumir poderes adicionales, tener ciertas jerarquías y querer imponer voluntades.

El compromiso que asumí ayer (miércoles) como presidenta de la Junta de Gobierno no me da ni más ni menos en cuestiones del cumplimiento cabal a mi responsabilidad (...) Soy una diputada común y corriente que por la ley asume una responsabilidad adicional y que garantizaré se hará en estricto apego a la misma, procurando el diálogo, la cercanía y la inclusión", dijo.

Finalmente, pidió a los 30 legisladores unirse para trabajar en un ejercicio de intercambio de ideas con respeto y responsabilidad en un "debate sano, porque es parte de la democracia.

"La ley se cumplió, no requerimos de aplauso por ello. Sigamos adelante y trabajemos por el compromiso para legislar en favor de los y las hidalguenses sin colores, en donde podamos aportar y garantizar el bienestar de la población en el estado".

Al frente de la Junta de Gobierno, María Luisa Pérez Perusquía dijo que garantizará el ejercicio transparente y honesto de los recursos para el estado, manteniendo la visión de austeridad y apertura al diálogo.

RESPALDA BAPTISTA, SIEMPRE Y CUANDO GARANTICE LA 4T

Ricardo Baptista González, coordinador del grupo de Morena y anterior presidente de la Junta de Gobierno, tras la participación de María Luisa, respaldó el cambio.

"Ratificamos que la ley es la que manda y es la que se acata. Nunca estuvo en duda lo que nosotros teníamos que hacer; si bien, el origen (de cambio de leyes) no lo compartimos, no hubo duda que Morena no acataría la ley", dijo.

Aseguró que los morenistas se encuentran muy unidos y dispuestos a apoyar a la nueva presidenta de la Junta de Gobierno para respaldar los acuerdos en beneficio de los hidalguenses.

Lo que viene es ir juntos, aprobar en las coincidencias que garanticen la cuarta transformación, cerrar el cerco a la corrupción, cerrar el cerco a la impunidad, tener gobierno e instituciones austeras, que se dediquen los presupuestos al servicio de los hidalguenses con un gobierno de respeto y equilibrio de los poderes".

De la ausencia del grupo de Morena durante la comparecencia del secretario de Gobierno, Simón Vargas, descartó que el acto se deba a una falta de respeto, venganza o revancha y agregó que en la siguiente reunión con la Junta de Gobierno planteará reponer la comparecencia.





