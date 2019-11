Pide senadora del PRD atender violencia contra mujeres

PACHUCA.- La senadora Angélica de la Peña Gómez pidió al gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, atender la violencia en contra de las mujeres en la entidad y declarar la alerta de género.

De la Peña Gómez indicó que la declaratoria de la alerta le compete al Poder Ejecutivo estatal y que, de llevarse a cabo, podría permitir que se conforme el grupo de trabajo multidisciplinario e interinstitucional, encargado de realizar el diagnóstico de violencia en contra de mujeres, y así decidir las políticas públicas para erradicar esta problemática en la entidad.

"La alerta de género no es la política contra la violencia de género, sino la de emergencia para detener los asesinatos y muertes (de mujeres) que deben atenderse", opinó la senadora del PRD, en conferencia de prensa del taller ABC de la formación política con perspectiva de género, realizado por la Coordinación Nacional de Mujeres del partido.

Consideró que el factor común de las entidades donde aumentan la violencia en contra de las féminas es la impunidad, por lo que, dijo, es preocupante que los delitos no sean atendidos.

"Si no hay justicia, si no hay una investigación pronta, expedita y transparente y si no se lleva a los criminales ante la justicia, el mensaje que se está mandando es que se puede seguir matando mujeres y no pasa nada", dijo.

También pidió a las autoridades estatales que todas las muertes violentas de mujeres en la entidad sean investigadas como feminicidio, de lo contrario, dijo, las cifras "se maquillan".

De enero a septiembre, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) inició 15 carpetas de investigación por feminicidio; aunque 45 mujeres más fueron víctimas de homicidios dolosos, con base en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

LSR Hidalgo publicó el 11 de noviembre que acompañados por padres de desaparecidas y víctimas de feminicidio, integrantes del Comité Estatal del PRD demandaron la activación de la alerta de género para que el gobierno federal intervenga con acciones para erradicar la violencia contra las mujeres en Hidalgo.

