Perusquía urge a Comisión de Hacienda analizar paquete hacendario 2020

PACHUCA.- María Luisa Pérez Perusquía, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de Hidalgo, consideró que ya es necesario que la Comisión de Hacienda y Presupuesto sesione para analizar el paquete hacendario 2020, pues recordó que el límite para su aprobación es el 22 de diciembre.

Hasta donde yo tengo conocimiento, la comisión de Hacienda, para efecto de análisis, no ha sesionado. Yo creo que esta semana debe de estar sesionando porque hay que analizar todo el paquete hacendario y no es algo que se haga en pocos días", mencionó Pérez Perusquía, en entrevista.

Noemí Zitle Rivas, presidenta de la comisión de Hacienda y Presupuesto, informó ante algunos medios de comunicación que a partir del próximo viernes este órgano colegiado sesionará de manera permanente para el estudio del proyecto de Presupuesto de Egresos de Hidalgo.

Lee más en LSR Hidalgo: Amonestan a RTH por transmitir mañaneras de AMLO

La presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso indicó que a la Comisión de Hacienda han sido turnados exhortos relacionados con asuntos presupuestales y dirigidos al Congreso de la Unión, los cuales, dijo, hasta el momento no han sido resueltos.

"Aquí (Congreso local) se han presentado muchos pronunciamientos, muchos puntos de acuerdo, particularmente en los últimos dos meses, que tienen que ver con asuntos de tipo presupuestal, puntos de acuerdo que estaban pensados para el Congreso de la Unión, en términos de pedir mayores recursos para programas estatales y federales que ya no tuvieron recurso o que por lo menos en la iniciativa de Presupuesto de Egresos ya no se veían contemplados. Entonces, hasta donde yo tengo conocimiento muchos de esos exhortos no se discutieron en tiempo y forma en la comisión (Hacienda)", mencionó.

emh