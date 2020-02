Perusquía encaró a Baptista; el integrante de Grupo Universidad negó las críticas

PACHUCA.- La presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de Hidalgo, María Luisa Pérez Perusquía, informó que hoy por la mañana cuestionó al coordinador del grupo legislativo de Morena, Ricardo Baptista González, el motivo de haberla calificado "de incongruente", e indicó que su compañero negó haber hecho esas declaraciones.

Además, dijo que con anterioridad ha tenido actitudes de violencia verbal en contra de diputadas que integran la Junta de Gobierno.

Ayer, Baptista González calificó a Pérez Perusquía de ser incongruente por no defender a las legisladoras que fueron agredidas por granaderos el 31 de julio de 2018, cuando se manifestaban para que la anterior legislatura no modificara la Ley orgánica del poder legislativo. Además, consideró que la legisladora del PRI estaba cayendo en un acto de "mezquindad" por no cederle la presidencia de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático.

Al respecto, la diputada del tricolor dijo que la mañana de este miércoles encaró a su compañero para cuestionar los señalamientos que había hecho en su contra, pero el legislador lo negó.

"Me enteré de que el diputado se refirió a mi persona con dos adjetivos calificativos. Hoy por la mañana que lo saludé le pregunté el motivo de la animadversión, él platica conmigo de manera muy afable y no entiendo ahí el tema, y me dijo que no dijo nada, que él nunca dijo eso.

(...) No voy a asumir ninguna postura, probablemente yo podría también usar calificativos en contra del diputado, pero la verdad es que no somos iguales, somos muy diferentes, y para empezar fui educada en mi casa, y afortunadamente en las escuelas públicas a las que asistí me enseñaron a ser respetuosa con todas las personas. Cuando tengo alguna opinión, lo digo directamente a las personas", mencionó.

Además, recordó que el año pasado la diputada del PES, Jajaira Aceves Calva, acusó a Ricardo Baptista de haberla amenazado, luego de que el legislador de Grupo Universidad hizo una declaración en contra de sus compañeros pidiendo que se limpiaran "bien las chinchillas".

Por lo que, de acuerdo con notas periodísticas, Aceves Calva le respondió el comentario diciéndole que se había ido duro, a lo que le contestó "y te voy a dar más".

Agregó que a su compañera Areli Miranda Ayala le dio un manotazo cuando era presidente de la Junta de Gobierno.

La diputada Luisa Pérez consideró que sería "deseable" que Ricardo Baptista cuide su forma de dirigirse hacia sus compañeras.









