Se esfuerza Perla por recuperar su vida, tras pasar 5 años en prisión

PACHUCA.- Después de pasar cinco años dos meses y seis días recluida en prisión, Perla se enfrentó a una sociedad cambiada y al impacto de ver a su hija convertida en una adolescente; además, sin inició la reconstrucción de sus relaciones familiares y laborales.

Nueve denuncias en su contra por fraude en la venta de viviendas la llevaron en 2013 al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca; sin embargo, consideró que tuvo mejor suerte que otros de sus compañeros que fueron sentenciados a 48 o 64 años de cárcel, debido a que nunca recibió dinero de las personas afectadas.

"Yo compré una casa a crédito y me voy a vivir con mis tres hijos. El dueño me invita a trabajar en su empresa y eso me iba a ayudar a pagar la mía. El propietario, que fue el autor del delito, estuvo preso dos veces, pero como él sí tenía para negociar logró salir", señaló.

En enero de 2011, se interpusieron los primeros procedimientos legales en el sistema de justicia anterior, por se ocultó alrededor de un año y después llevó el proceso en libertad; no obstante, fue detenida porque estaba amparada, pero solo contra algunas denuncias.

La reacción de mi familia fue de coraje porque ellos sabían que el ilícito yo no lo había cometido. Les arrebataron a mis hijos lo único que tenían, su mamá. Yo les dije que íbamos a salir adelante y lo logramos".

DESPUÉS DE LA RECLUSIÓN, EL MIEDO

Perla –nombre ficticio para proteger su identidad– prefiere ser sincera sobre sus miedos cuando dejó la prisión hace un año dos meses. Las oportunidades laborales son limitadas porque debe esperar hasta 2021 para tramitar su credencial de elector, pues la autoridad la emitirá una vez que prescriba el delito.

Esto dificulta que sus familiares la incorporen a un esquema de seguridad social y obstaculiza su ingreso a algunas firmas, que piden como requisito una carta de antecedentes no penales.

Por ello, busca escalar en una empresa de venta directa de cosméticos, pues sus dos vástagos mayores cursan una carrera universitaria y la menor se encuentra en preparatoria.

EVITAR LA MUERTE SOCIAL

La presidenta de Alas para Crear, Daniela Hernández, señaló que su organización respalda a mujeres como Perla para que reciban capacitación y se reinserten en la sociedad una vez que concluyen su sentencia, con acompañamiento para saber cómo y dónde "tocar puertas".

"Ella hoy es voluntaria. Por un lado, entra con su grupo religioso y por otro colabora con la asociación para apoyar a sus excompañeras en prisión (...) Es importante reconstruir el tejido social porque otra de las internas nos decía: ´mi hija me ve como una desconocida´, entonces es necesario cuidar todas las esferas de la vida, pues se enfrentan no solo a la muerte social sino a la muerte familiar", señaló.

El objetivo, dijo, es que las exconvictas egresen con al menos la preparatoria terminada, con ayuda de las universidades públicas, además de invitar a las empresas a que abran plazas para este sector que sufre discriminación.

SIN SENTENCIA, 35% DE MUJERES EN RECLUSIÓN

Al segundo semestre de 2018, en Hidalgo había 3 mil 812 personas en reclusión, de las cuales 276 eran mujeres. De esa cifra, 97 todavía no reciben condenas, lo que representa 35 por ciento, de acuerdo con el Informe Penitenciario de la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo (CDHEH).

Según el documento, siete cumplen una sentencia por delitos del fuero federal y 172 por ilícitos de tipo común; además, cuatro féminas que fueron sujetas a juicio se encuentran en el Centro de Internamiento para Adolescentes.

DISCRIMINACIÓN

En 2016, 93.1 por ciento de los reos consideró que podría tener reinserción familiar una vez cumplida su condena, mientras, 44.4 por ciento manifestó que podría lograr reinserción social al abandonar el Cereso, señala la Encuesta Nacional de Población Privada de su Libertad 2016.

El 6 de junio pasado, la diputada local Mayka Ortega Eguiluz presentó una iniciativa para reconocer en el artículo 11 de la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Eliminar la Discriminación en el Estado de Hidalgo que esta práctica es motivada por color de piel, cultura y los antecedentes penales.

