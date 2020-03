Pedirá Fayad deslindar responsabilidades por pintas y vidrios rotos

PACHUCA.- El gobernador Omar Fayad Meneses informó que se iniciará una denuncia contra las responsables de los vidrios rotos en el Palacio de Gobierno el domingo pasado, durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer.

Nos deja una lección muy importante. Fue una gran movilización, quizá una de las más grandes que yo he visto en mi vida, de la historia, donde se sumó la fuerza de miles y miles de mujeres, en una protesta muy justa por exigir menos violencia contra las mujeres", señaló.

Sin embargo, el mandatario hidalguense opinó que es "increíble" que algunos pequeños grupos hayan buscado en su protesta contra la violencia usar violencia, lo que calificó como un "absurdo" y un "contrasentido".

"No había que romper ni pintarrajear nada; al contrario, creo que había una gran solidaridad y se estaba haciendo una gran conciencia, pero los actos de violencia siempre serán reprochables. Sabemos que lo hicieron algunas enviadas. Algunas están identificadas, ya vamos a deslindar, seguramente, en los próximos días, pediré que se deslinde, para que ustedes vean quién mandó, cuando menos en Pachuca, a las mujeres, algunas que hicieron destrozos", externó.

Según el titular del Ejecutivo, los resultados de las indagatorias apuntarán a "los mismos de siempre". Señaló que estas personas que rompieron los cristales no fueron reprimidas, sino que hubo respeto a la libertad de expresión para las féminas.

VAN CINCO DEL GABINETE A ELECCIONES

Sin precisar nombres, el gobernador del estado adelantó que cinco integrantes del gabinete le han manifestado su interés de contender en el proceso comicial de ayuntamientos cono candidatos a una presidencia municipal.

"Sí y es su decisión, yo no me voy a meter, yo voy a ser absolutamente respetuoso del proceso electoral (...) Ya lo sabrán por boca de ellos porque yo no me voy a meter ni voy a hacer apología de nadie", sostuvo.

mai