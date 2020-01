Pedirá Biofutura que Mineral de la Reforma capacite a policías en trato animal

Biofutura informó, en un despacho de prensa, que solicitará al titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mineral de la Reforma, Lauro Antonio García Islas, capacitar a su personal en materia de derechos de los animales, luego de que dos policías municipales mataran a un ejemplar de cincuate.

Asimismo, la asociación civil rechazó las declaraciones que los dos agentes involucrados en el caso expusieron a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Hidalgo, a través de una tarjeta informativa.

En su declaración, los policías señalaron que el animal había sido atropellado por un vehículo.

"... Por medio de la presente me permito informar a usted, que siendo las 14:00 horas al encontrarnos de recorrido de vigilancia sobre Avenida de los Arboles Fraccionamiento Forjadores en Mineral de la Reforma, una persona del sexo masculino nos informa que sobre avenida de los arboles esquina con calle Alejandro Hierro se encuentra una víbora por lo cual nos retornamos para verificar dicho reporte al lugar nos percatamos que la víbora ya había sido pisada por algún vehículo y tirada en el camellón así mismo las personas manifiestan que al parecer seguía viva la cual se corroboro moviéndola con un palo percatándonos que ya estaba muerta..." , dice.

En respuesta, Biofutura refirió que las imágenes captadas del hecho contradicen la versión de los oficiales.

"Consideramos que la respuesta de los miembros de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mineral de la Reforma involucrados en la muerte del ejemplar es una aberración, las imágenes que se ingresaron en las denuncias como pruebas son claras, los policías no querían auxiliar al ejemplar, lo estaban privando de la vida al ejercerle presión con un palo de madera sobre el cuerpo del animal, si un automóvil hubiera sido el causante de la muerte del ejemplar este estaría en el asfalto, no en un camellón y las lesiones serian diferentes. La falta de lógica en el argumento de los policías involucrados refleja su condición moral nefasta que en lugar de cumplir con la ley y ayudar al animal, estos hicieron todo lo contrario. Los miembros del gobierno deben de ser los primeros en cumplir la ley", mencionó Daen Morales, Vicepresidente de Biofutura A. C.

El organismo protector de animales informó que con la identificación de los probables responsables y las pruebas que ingresó Biofutura se inició un procedimiento administrativo por parte de la Subdelegación Jurídica de la Profepa en contra de los policías municipales.

EL CINCUATE ES UNA ESPECIE ENDÉMICA

El cincuate o también llamada culebra sorda mexicana, con nombre científico Pituophis deppei, es considerada endémica, eso quiere decir que solamente existe en México y en ninguna otra parte del mundo.

Está considerada Amenazada por la NOM059-SEMARNAT-2010.

emh