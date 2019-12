PC realizará operativos contra pirotécnica en mercados y tianguis de Pachuca

PACHUCA. – La Dirección de Protección Civil (PC) de Pachuca realizará operativos contra venta de pirotécnica en mercados del centro histórico y tianguis que se colocan en las colonias de San Cayetano, El Palmar y Piracantos, pues son las zonas donde más se comercializan explosivos, informó su titular Hugo León Cruz.

En entrevista, el director de PC del municipio refirió que los operativos de prevención iniciaron desde la segunda semana de diciembre y culminarán hasta el 6 de enero de 2020, una vez que pase la temporada de reyes magos.

Las revisiones consisten en colocar una de las unidades vehiculares de Protección Civil cerca de la Plaza Constitución, frente al Primero de Mayo, ya que León Cruz señaló que este es el punto más común en el municipio de Pachuca para la venta de detonantes en la temporada decembrina.

Sin embargo, evocó que los focos rojos también se localizan en los puestos ambulantes que instalan en la colonia El Palmar, lo mismo ocurre en el tianguis de San Cayetano y en la avenida número dos de Piracantos, por lo que en estas zonas 30 elementos adscritos a la dirección de PC realizarán los recorridos.

"Nosotros vemos que no se exceda la venta, que no se maneje detonantes, prevenimos que haya pura luz, que no constituye un riesgo como los detonantes".

León Cruz explicó que una vez que se realizó el decomiso de pirotecnia, PC de Pachuca realiza un concentrado y efectúa la destrucción del material.

Asimismo, descartó que la dirección de Protección Civil capitalina otorgue permisos para venta de pirotécnica, tras argumentar que el tema le compete a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

mai