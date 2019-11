Para Morena, Panalh y PESH 59% del dinero para campañas

PACHUCA.- Los partidos Encuentro Social Hidalgo (PESH), Nueva Alianza (Panalh) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena) obtendrán 59 por ciento de 70 millones 677 mil 652.77 pesos destinados por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) para las campañas de los candidatos de los partidos políticos en los 84 municipios.

Según el acuerdo IEEH/CG037/2019, para establecer el cálculo, el organismo multiplica el factor 0.90 por el financiamiento anual para actividades ordinarias; por ello, la agrupación de izquierda dispondrá de 18 millones 12 mil 487.50 pesos para sus aspirantes, luego de que en la elección pasada de diputados locales se colocó como la primera fuerza.

Panalh y PESH fueron los siguientes más beneficiados porque después de su transición de entes nacionales a locales obtuvieron sus prerrogativas anuales con base en 65 por ciento de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), a diferencia de los otros partidos con presencia en el país, que lo estiman con base en 25 por ciento.

El primero tendrá 12 millones 708 mil 640.84 pesos para distribuir entre sus cuadros, mientras el instituto turquesa ejercerá 10 millones 997 mil 143.64 pesos, señala el documento publicado por el ente comicial en su página de internet.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) gastará 9 millones 421 mil 758.62; Acción Nacional, 6 millones 70 mil 540.56; el del Trabajo (PT), 3 millones 860 mil 346; el de la Revolución Democrática (PRD), 3 millones 693 mil 648.

CON MENOS RECURSOS

Esta será la primera elección que contiendan Más por Hidalgo y Podemos, por lo que les corresponden 2 millones 135 mil 367.70 pesos a cada uno.

Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido Verde Ecologista (PVEM) no obtuvieron más de 3 por ciento de la votación en 2018, por lo que en el ejercicio fiscal en curso no recibieron prerrogativas para actividades ordinarias; no obstante, cada uno recibirá 821 mil 175.63 pesos.

