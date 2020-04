Pandemia retrasa registros internos en Más por Hidalgo

PACHUCA.- El dirigente estatal de Más por Hidalgo, Carlos Eustolio Vázquez Reséndiz, informó que la declaratoria de emergencia por covid-19, por la cual se aplazó el proceso electoral 2020, retrasó también el proceso de registros de candidatos.

Señaló que aunque no es un requisito establecido en el código la carta de antecedentes no penales –pues con la reforma sólo se requiere un documento suscrito por el aspirante, bajo protesta de decir verdad–, el partido pretendía que los abanderados contaran con el escrito, pero la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) no ofrece por el momento el servicio.

"Estábamos finiquitando el registro. Estamos subsanando algunos expedientes. Tenemos más de 90 por ciento y nos falta la parte de autoadscripción calificada. Algunas presidencias municipales cerraron y pues nos veíamos impedidos de sacar el documento a través del secretario general, las delegaciones, etcétera", expuso.

Según el representante, de 50 municipios donde la agrupación busca colocar planillas, en 48 ya están listas; no obstante, dijo, la preocupación es que algunos institutos políticos aprovechen este periodo de suspensión para llevarse a sus cuadros.

Sabemos que hay de repente fuga. Así como alguien nos puede abandonar, otras personas dejan a sus partidos y llegan con nosotros. Nosotros esperamos mantener ese número", expuso.

Respecto de la operación del comité, el dirigente señaló que este lunes se finalizarán algunos trámites y será cerrado hasta que la autoridad sanitaria levante la contingencia.

emh