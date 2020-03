Pachuca, Tizayuca y Tula con mayor incidencia de violencia familiar

PACHUCA.- Uno de los delitos con mayor incidencia en Hidalgo, y que así lo han señalado las autoridades, es la violencia familiar; en la entidad, la Procuraduría General de Justicia (PGJH) inició durante enero 406 carpetas de investigación por presuntos hechos ilícitos de este tipo.

De acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los municipios con mayor incidencia son Pachuca, con 49 denuncias; Tizayuca y Tula, con 41 cada uno; Tulancingo, 34; Actopan y Huejutla, con 18 en cada demarcación.

Seguidos de Tepeapulco, con 17; Apan, 12; y Cuautepec e Ixmiquilpan, con ocho denuncias registradas en cada municipio.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la violencia familiar es un acto de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante, dentro o fuera del domicilio familiar.

La CNDH señala que las manifestaciones más frecuentes de este tipo de violencia son en casos de que las mujeres sean golpeadas, violadas, insultadas, amenazadas, ignoradas o menospreciadas por su compañero.

También, cuando niños, adolescentes, adultos mayores o personas con alguna discapacidad son golpeados, insultados, amenazados o humillados. Así como cuando algún integrante de la familia obliga a otro a tener prácticas sexuales que no desean.

El organismo garante de los derechos humanos indica que la violencia familiar genera crisis, enfermedades, depresión, indefensión, discapacidad e incluso muerte, por lo que recomienda a las personas que vivan en esta condición solicitar apoyo.

Leer en LSR Hidalgo: Estas son las conductas prohibidas para servidores públicos

"Ser violentado por algún familiar no debe ser motivo de vergüenza, se trata de un problema que desgraciadamente afecta a un gran número de personas en México y que no distingue entre condición social, nivel educativo o género. Es importante saber que romper el silencio y buscar apoyo no denota falta de cariño o deslealtad al agresor o la familia, sino que es la forma de proteger la integridad y dignidad personal. Quienes padecen agresiones o maltrato deben hacerlo del conocimiento de las autoridades correspondientes", subraya.

mai