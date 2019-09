En Pachuca, 28% de peatones incumplen reglamento vial

PACHUCA.- Tras la observación de los pasos peatonales en cinco puntos de la ciudad, La Silla Rota Hidalgo constató que 28.36 por ciento de los transeúntes no atiende el Reglamento de Tránsito Municipal de Pachuca.

El 18 de septiembre, de 12:30 a 14:00 horas, este medio observó a mil 181 personas en cinco intersecciones del centro de la ciudad: Matamoros con Zaragoza, Vicente Segura esquina con Francisco I. Madero, Guerrero con Juan C. Doria, Allende con C. Doria y Benito Juárez con Guerrero.

De esa cifra, 335 personas no se condujeron en la vía pública como establece el ordenamiento local, de los cuales, fueron 153 mujeres y 182 hombres, 45.7 y 54. 3 por ciento, respectivamente.

Del total de transeúntes que no atienden las reglas de tránsito, 213 son mayores de 29 años de edad, que equivale a 63.5 por ciento, 102 jóvenes, que corresponde a 30.5 puntos porcentuales y 20 menores de edad, que es 6 por ciento.

El artículo 11 del reglamento vial de Pachuca señala que a pesar de que los transeúntes tienen la preferencia deberán cruzar las vías primarias, exclusivamente, por puentes peatonales y a falta de estos, por las esquinas o zonas marcadas para tal efecto, así como tomar precauciones necesarias en caso de no existir semáforo, obedecer las señalizaciones y elementos de tránsito y vialidad.

En un lapso de 15 minutos, entre Mariano Matamoros e Ignacio Zaragoza, cuya infraestructura tiene un paso peatonal y semáforos, pasaron 282 personas, de las cuales, 53 no respetaron los semáforos, 34 eran adultos, 15 jóvenes, y cuatro menores de edad.

Entre Ignacio José Allende y Juan C. Doria no coinciden las cebras con el desnivel para personas con discapacidad, no hay semáforos y es la zona más estrecha de la vialidad.

En este punto, se atravesaron 244 peatones, de los cuales, 66 lo hicieron fuera de los límites de la cebra, 15 de ellos pasaron corriendo sin que el conductor les cediera el paso.

De 249 personas que cruzaron las calles Vicente Guerrero y Juan C. Doria, 51 no respetaron los lineamientos, 38 fueron adultos, 11 jóvenes y dos menores de edad; de los cuales, 34 son varones y 17 mujeres.

En la intersección de la avenida Juárez con la plaza del mismo nombre cruzaron 250 transeúntes, de los que 74 no respetaron los semáforos, 40 fueron adultos, 27 jóvenes y 7 niños; en este punto, un grupo de 22 personas pasó el semáforo en verde.

A la altura de la calle de Vicente Segura, frente al palacio de gobierno, la infraestructura urbana tiene paradero de transporte público. En un periodo de 15 minutos, en seis ocasiones se atravesaron grupos de personas cuando no tenían el paso, en total fueron 91 transeúntes, 66 adultos, 22 jóvenes y 3 menores de edad.

En lo que va del año, 525 peatones en Hidalgo han resultado lesionados por vehículos, de acuerdo con el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud Pública federal.

El documento, al corte de la semana epidemiológica 36, registró 308 hombres y 213 mujeres atendidos en hospitales del estado.

Un año antes, resultaron heridos 73 transeúntes, lo que significa que la cifra ha aumentado un 619.2 por ciento.

Hidalgo es la novena entidad a nivel nacional que presenta mayor número de casos de accidentes en los que peatones resultaron heridos, ya que en primer lugar se encuentra la Cuidad de México con 5 mil 692 lesionados, le siguen Chihuahua y Guanajuato con 962 y 779 heridos, respectivamente.

Veracruz, Estado de México, Tamaulipas, Chiapas y Puebla son los otros estados que ocupan los lugares por encima de la entidad.

emh