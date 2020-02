La otra ordeña: robo de agua en el Mezquital es recurrente en 16 municipios

PACHUCA.- En un trienio, solo cinco municipios del Valle del Mezquital no registraron tomas de agua clandestinas, en el resto, la sustracción del líquido mediante conexiones irregulares ocurrió de manera reiterada en 16 ayuntamientos, mientras que cinco demarcaciones ocultaron la información, de acuerdo con lo reportado por las Unidades de Transparencia de 26 alcaldías.

LOS OPACOS

Las administraciones de Jovani Miguel León Cruz y Raúl Meneses Rodríguez, Tlaxcoapan y Progreso de Obregón, respectivamente, ignoraron los requerimientos de información, pese a que son entes obligados, según el Artículo 21 de la Ley de Transparencia.

Los gobiernos de Pascual Charrez Pedraza, Toribio Ramírez Martínez y Jorge Aldana Camargo, de Ixmiquilpan, Alfajayucan y San Salvador, refirieron que no son sujetos obligados, pese contar con organismos de agua locales; mientras que la administración de Chapantongo detalló que la red de agua está concesionada a una empresa particular: Sistema de Agua Potable de Chapantongo S. A. P., el cual no es un sujeto obligado.

Las Unidades de Transparencia de Huichapan, Nicolás Flores, Tetepango y San Salvador informaron vía Plataforma Nacional de Transparencia que sus organismos operadores de agua no reportan tomas clandestinas en los últimos tres años.

MULTAS DE HASTE 16 MIL PESOS

La Comisión de Agua, Alcantarillado del Municipio de Actopan (Caasa) cobró una multa de 16 mil pesos 898 pesos por una toma clandestina detectada en la colonia Centro Norte, el 9 de abril de 2019.

El organismo operador del agua, a cargo de Manuel Chávez Martínez, aplicó la sanción con base en los artículos 164, 165, 166, 167 de la Ley de Agua y Alcantarillado del estado.

Además de Actopan, los organismos de agua de Mixquiahuala, Cardonal y Tecozautla han aplicado sanciones económicas a los usuarios que se conectan ilegalmente a la red hidráulica municipal.

En total, la Caasa reportó 38 tomas clandestinas en un trienio, nueve en 2016, 14 en 2017, 15 en 2018 y 10 en 2019, de los cuales, en 10 casos el organismo aplicó sanciones que van desde 8 mil 400 a 16 mil pesos.

Por una toma clandestina detectada en el fraccionamiento Efrén Rebolledo el 24 de agosto 2018 la Comisión de Agua de Actopan impuso una sanción de 15 mil 394 pesos, por otra conexión registrada el 6 de enero de 2018, en la colonia Floresta, cobró 15 mil 233 pesos, y en la colonia Los Olivos el 29 de diciembre de 2017 impuso una multa de 8 mil 900 pesos, entre otras.

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mixquiahuala halló 71 tomas clandestinas entre 2016 y 2019, en todos los casos aplicó multas que van desde 844 a 3 mil 3 mil 774 pesos.

Lo reportado por el ente a cargo de Luis Abogado Montes refiere que las sanciones más altas se aplicaron en la colonia Dos Cerros y localidad Taxhuada, el 24 de junio y septiembre de 2017, con un monto de 3 mil 774 pesos.

El Organismo Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado del Cardonal reportó seis tomas clandestinas ente 2017 y 2019, de las cuales, cuatro se registraron La Florida y dos en El Buena. Por las conexiones ilegales el ente impuso multas de entre 5 y 2 mil pesos; mientras que el municipio de Tecozautla reportó tres conexiones irregulares con sanciones de mil a 4 mil pesos.

COLONIAS Y LOCALIDADES QUE ORDEÑAN AGUA

Del Valle del Mezquital, la red hidráulica del municipio de Tasquillo es la que enfrenta una mayor sustracción de agua a través de tomas clandestinas, con 123 reportes, le siguen Francisco I Madero con 113; Atitalaquia, con 88; Tlahuelilpan, con 64; Tepeji del Río, con 44; Nopala, con 43 y en menor medida Chilcuautla, con 14 tomas clandestinas; San Agustín Tlaxiaca, con 8.

El ayuntamiento de Tasquillo, a cargo de Miriam Ramírez Mendoza, reportó 123 conexiones irregulares, las cuales se concentraron principalmente en la localidad San Isidro, con 45; Calvario Bajo, con 26 y San Antonio, con 15.

Los pobladores de Francisco I. Madero ordeñaron 113 veces el sistema hidráulico de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del Mezquital (Caasvam), de las cuales, 14 corresponden al 2019, 37 al 2018, 32 al 2017 y 30 a 2016.

Aunque el organismo no detalló las sanciones refirió que se aplicaron multas de acuerdo con lo estipulado en los artículos 164 y 165 de la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado de Hidalgo.

El mayor número de usuarios que robó agua en un trienio se concentró en el barrio Dengantzha, con 40 ordeñas y San José Boxay, con 18.

En Tlahuelilpan, la colonia Cuauhtémoc fue el barrio con más tomas clandestinas del municipio, pues de 64 conexiones reportadas en tres años dicha demarcación concentró 50 ordeñas, según el reporte de la Comisión de Agua y Saneamiento municipal.

Cortes desde la red hidráulica, tajos de manguera, cancelación de toma, reparación de fuga en toma clandestina e incluso, suspensión del servicio a una fábrica de textiles son las sanciones que ha efectuado la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeji del Río en 44 conexiones clandestinas halladas entre 2016 y 2019.

De acuerdo con el Organismo de Agua Potable de Nopala de Villagrán en tres años disminuyó el número de en tomas clandestinas al pasar de 21 a 0, "debido a que se cuenta con un sistema nuevo de infraestructura hidráulica".

Según el ente, en esta administración se efectuó la actualización del padrón de usuarios.

Chilcuautla notificó que no se han aplicado sanciones a los usuarios que hacen uso indebido de conexiones debido a que el ayuntamiento no cuenta con un reglamento interno para actuar contra los infractores.

Asimismo, refirió que se envió una propuesta de Reglamento de la Comisión de Agua a la Asamblea municipal para su análisis y aprobación.

En total, el ayuntamiento reportó 14 tomas clandestinas, las cuales fueron detectadas mediante llamadas telefónicas de ciudadanos, en las que señalaban fugas de pero que al momento de efectuar la reparación se detectó que el derrame de agua se debía desperfectos ocasionados por conexiones irregulares. Las colonias con mayor incidencia fueron San Vicente, Barrio Zapote y Sabino.

Mientras que en los municipios de Ajacuba y San Agustín Tlaxiaca se detectaron 6 y 8 tomas clandestinas.

El gobierno de Atotonilco de Tula reportó que "desde hace muchos años" el poblado San José Bojay, que pertenece a Atitalaquia, tiene una conexión clandestina a la red de distribución de agua del ayuntamiento, pero "no se puede hacer nada al respecto porque pertenecer a otro municipio".

Asimismo, informó que en Senderos del Pedregal, Real Castilla, Paseos de la Pradera, La Toscana y Ciudad Bicentenario se han detectado mil usuarios que aún no contratan el servicio de la Comisión de Aguja y Alcantarillado de Atotonilco de Tula, pero no se consideran tomas clandestinas "porque fueron realizadas antes de su comercialización por parte de constructoras".

Asimismo, la Comisión De Agua Potable Y Alcantarillado de Tezontepec de Aldama Hidalgo (Cayatah) ha detectado aproximadamente 450 tomas clandestinas en lo que va del periodo de la actual administración; sin embargo, no cuenta con un registro de ellas.

Y la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de El Arenal detalló que se da seguimiento a dos reportes de tomas clandestinas.





