Oposición confía en que Morena no logre votos para quedarse con presidencia del Congreso

Estoy convencido de que no (lo lograrán). Si en un año no lograron consolidar un proyecto que de confianza a los legisladores bajo acuerdos que se pudieran cumplir, no hay garantía de caminar con ellos y creo que esa es una expresión que tenemos todos los demás diputados. Si en lo mínimo no cumplen, mucho menos en lo demás", dijo Hernández Cerón.