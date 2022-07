La nueva presidenta del IEEH

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó con 10 votos a favor y uno en contra la designación de María Magdalena González Escalona como consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), por un periodo de siete años, lo que no dejó satisfecho a la representación del PRI, que argumentó un supuesto conflicto de interés. Sobre ello, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, se mostró contento ya que, dijo, "no deja satisfecho a ningún partido y eso es nuestra tarea. Este procedimiento no es para dejar satisfecho a los representantes de los partidos políticos". Además de Hidalgo, también se nombraron presidencias de los OPL de las entidades de Baja California Sur, Estado de México, Nuevo León, Querétaro, Tabasco y Veracruz.

Las irregularidades

En la primera entrega de la fiscalización de la Cuenta Pública 2021, por parte de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), se detectaron irregularidades por 10.5 millones de pesos en 32 entes públicos. Por parte de los municipios destaca Zapotlán con 2.8 millones de pesos de gasto sin comprobar, mientras que en el sector paraestatal y organismos autónomos aparece hasta arriba la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (Caasim) con un monto pendiente de 1.9 millones de pesos. Todos tienen un plazo de 20 días hábiles para solventar las observaciones.

Sin prensa

Por cierto, en donde hubo molestia fue en la entrega del informe de la ASEH, que se llevó a cabo en la Sala Benito Juárez del Congreso local, pues no se permitió la entrada a integrantes de los medios de comunicación, ni tampoco hubo transmisión en vivo. Posteriormente se realizó una conferencia de prensa con el auditor Armando Roldán Pimentel, aunque de manera virtual.

Lucha en el PRI

Quienes tienen una lucha abierta de liderazgo en el PRI son el dirigente nacional Alejandro Moreno y el senador hidalguense Miguel Ángel Osorio Chong; este último crítico la más reciente propuesta de "Alito" para facilitar el acceso de armas a los ciudadanos para que puedan defenderse de la delincuencia: "se fue al extremo", señaló, y consideró que se trata de un distractor ante la crisis que vive Moreno Cárdenas por diversos señalamientos.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.