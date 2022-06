Persisten riesgo y miedo en Tula

Con la llegada de la temporada de lluvias, el riesgo y miedo entre los pobladores de las zonas bajas de Tula es latente, incluso en las últimas horas han comenzado a sacar pertenencias y mercancía (en el caso de los comercios), pues señalan que, aunque no hay una alerta de las autoridades para desalojar, prefieren adelantarse y que no les caiga de sorpresa como ocurrió en septiembre del año pasado. Como se sabe, el peligro no es tanto por las lluvias que caen en el estado, sino por el agua que se desfoga de la Ciudad de México y el Edomex.

Cuauhtémoc Ochoa

Precisamente en este tema, a quien no le ha ido bien en la región que representa es al diputado federal, ya que lo critican por promover el plan de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para la rectificación, ampliación y revestimiento del río Tula, para lo cual se requiere la tala de los árboles ubicados en las inmediaciones del cuerpo de agua, aunque, de acuerdo con la dependencia, se reduciría el riesgo de otra inundación; sin embargo, ambientalistas se oponen al proyecto.

Acusan olvido de los pueblos originarios

El Foro para el Diseño de las Bases para la Consulta Indígena en Hidalgo que organizaron este miércoles en el Congreso Local fue más un espacio de reclamos que de propuesta, pues más de uno de los asistentes lo utilizó de catarsis debido, dijeron, al olvido en el que han estado los pueblos originarios. Además, fue evidente el desinterés de la mayoría de los legisladores locales, quienes dejaron solos a los invitados.

C onstrucción de hospital privado detenida por no pagar

Hace algunos meses, el gobierno de Hidalgo aprobó la venta de un predio de cuatro hectáreas ubicado en San Agustín Tlaxiaca para un desarrollo privado que incluye un hospital y una zona comercial; sin embargo, la empresa Servicios Integrales Industriales (SIISA) no ha liquidado el monto del acuerdo, por lo que el gobernador Omar Fayad informó que no han entregado el espacio. "El hospital está amarrado... pero mientras no me paguen el terreno no lo quiero entregar", señaló.

