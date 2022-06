Viene el 2024

Luego de tres elecciones consecutivas en Hidalgo, de presidencias municipales en 2020, diputaciones locales y federales en 2021 y la última de gobernador hace uno días, en 2023 el estado descansará de un proceso electoral; sin embargo, ya hay quienes piensan en la renovación de ayuntamientos en 2024 y comienzan a surgir los primeros nombres de aspirantes, aunque la realidad es que a muchos se les nombra más por compasión que por cualidades y ni si quiera estarán cerca de obtener una candidatura.

La impugnación

Aunque se vislumbra prácticamente imposible cambiar el resultado de la elección del 5 de junio, en la que salió electo Julio Menchaca, con una votación del más del 60 por ciento, Carolina Viggiano anunció la impugnación de los comicios ante el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH), aunque la misma excandidata de la coalición Va por Hidalgo anticipó que se tendrá que llegar a la última instancia legal que es la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Miguel Ángel Osorio Chong

En el contexto de la continuidad de Alejandro Moreno en la presidencia nacional del PRI, el senador y exgobernador de Hidalgo aceptó que al partido le ha ido "bastante mal" en las últimas dos elecciones y criticó a la actual dirigencia del tricolor, "que en lugar de analizar y rectificar... para la unidad, hace eventos para cuestiones personales". Osorio Chong dijo que no se trata de "estar echando flores", y mejor "tomar las decisiones pertinentes".

"Repunte pausado"

Aunque en el último reporte semanal la Dirección General de Epidemiología informó que hubo un aumento del 113 por ciento en el número de contagios de covid-19 en Hidalgo, pues en la última semana se registraron 504 casos, contra 236 confirmados en la anterior, el secretario de Salud estatal, Alejandro Benítez, llamó a no alarmarse, pues aseguró que no se trata de una nueva oleada, sino de un "repunte pausado"; pese a ello advirtió que aún no termina la pandemia.

