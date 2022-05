Se les olvidaron los peatones



Los que no saben ni por dónde atravesar son los peatones que caminan a bajo del Puente Atirantado, en la zona no hay señalización a lo que se suma que algunos conductores del transporte público no entienden que, debido a la distribución vial, no es posible levantar pasaje a la altura del puente peatonal localizado frente a Cenhies.

Los señalamientos de AMLO

El que se ha ganado múltiples señalamientos de columnistas y adversarios políticos es el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien acusan de interferir en las elecciones de Hidalgo con comentarios vertidos desde la mañanera contra la candidata de la coalición PRI, PAN y PRD. Dicen que es porque en la entidad Morena no tiene ganada la contienda, aunque todas las encuestas colocan de puntero a Julio Menchaca.

Nomás mirando

Que mientras Julio Menchaca y Carolina Viggiano siguen usando el tema del seguro popular como bandera, el primero dice que Hidalgo recibió mil 300 millones de pesos y la segunda que le deben 400 millones además de que existe una bolsa discrecional del gobierno federal. El problema es que los ciudadanos seguimos sin buen servicio y las clínicas sin medicinas, pero ante la opacidad nos quedamos nomás mirando.

El Mezquital otra vez se tiñe de rojo

Parece que el Valle del Mezquital está regresando a los alarmantes niveles de violencia que se registraron en 2019, desde hace un par de semanas han "aparecido" cuerpos de personas torturadas con mensajes amenazantes, para colmo, se registró una ejecución en pleno centro del municipio; la alcaldesa Araceli Beltrán no ha podido contener la violencia ni con la ayuda de la policía estatal, a la cual se adhirió desde el año pasado a través del mando coordinado.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.