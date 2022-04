Patrullas se quedaron sin gasolina

La mañana del miércoles, alrededor de 40 patrullas de la Policía Municipal de Pachuca se quedaron varadas en las instalaciones de la dependencia, debido a que no tenían gasolina, cosa que no es menor, pues se trató de un número importantes de colonias que se quedaron sin rondines y vigilancia por algunas horas, por lo que tuvo que entrarle al quite la Secretaría de Seguridad Pública estatal. La versión oficial es que hubo un problema con el proveedor que fue resuelto en el transcurso del día.

Los dejan plantados

A quienes dejaron "plantados" fue a los peritos y médicos forenses de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), pues hace un par de días el procurador Alejandro Habib Nicolás sostendría un encuentro con el personal para escuchar las problemáticas que enfrentan, que han derivado en paros de labores como el del pasado viernes; sin embargo, el funcionario no llegó.

¿Extraña la diputación o el sueldo?

Quien recordó su paso por el Congreso de Hidalgo fue la diputada local de la LXIV Legislatura María Corina Martínez, quien asistió a un foro de migrantes. La legisladora de Morena, identificada con el denominado Grupo Universidad, es recordada por muchas anécdotas, como la vez que cantó en tribuna un tema religioso y cuando puso las golondrinas desde su celular para despedirse.

