El basurero se va complicando

La que está viendo complicado poder concretar un proyecto metropolitano para el manejo de la basura es la Semarnath, debido a que el cabildo de Zempoala el convenio para ceder la concesión de basura al gobierno estatal quedaría atorado, ya que algunos regidores señalaron falta de información al respecto e incluso acudieron ante la instancia electoral.

Los jaleoductos, el nuevo problema

Los que siguen trabajando a sus anchas y a costa de los ciudadanos son los trabajadores de la Compañía Real del Monte y Pachuca, empresa a la que no le basta con llevar años contaminando agua, tierra y aire de la capital del estado, ahora también se ha adueñado de una de las principales vías de la ciudad para introducir sus jaleoductos.

Por los suelos la cultura vial pachuqueña

Cada eje hay un evento en el Estadio Hidalgo es común que el tráfico se agudice sobre el bulevar Felipe Ángeles de Pachuca, lo que sí ya es un descaro es que los vehículos se estacionen en los carriles de la vía rápida, propiciando el aumento de los accidentes viales.

Del plato a la boca....

El que anda dispersando rumores y no se cansa es Francisco Xavier Berganza, quien asegura que Julio Menchaca, su contrincante por la gubernatura de Hidalgo, no se presentará al primer debate organizado por el árbitro electoral, que se efectuará el próximo jueves en Huichapan. Habrá que ver si al cantante no se le cae la sopa del plato a la boca

Hubo hasta porras

Hasta porras ayer hubo en la maratónica discusión entre diputados locales de Hidalgo, pues resulta que para no perder la costumbre, los legisladores del PRI llevaron un séquito para apabullar a los morenistas y vitorear a los tricolores. En seis ocasiones, el diputado José Noé Hernández tuvo que ´pausar´ la sesión pedir al público que guardara silencio. Por cierto, en una de tantas consignas, le recordaron a la diputada Sharon Macotela su origen priista.

