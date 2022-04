¿Y la limpieza?

Aunque hubo muchos aplausos para la Feria del Taco en la Plaza Independencia, hay que decir que este espacio no tardó ni un día en llenarse de basura. Y no sólo eso, algunos comensales refirieron que la plaza no fue limpiada en los tres días que duró el evento, por lo que se acumularon bolsas, y líquidos pegajosos en el suelo donde los pachuqueños se sentaron a comer. Ahora sí, ¿de qué va a querer su taco?

Dicen que hubo acarreo

Para el evento de campaña de Carolina Viggiano, candidata de la coalición Va por Hidalgo, integrada por el PRI, PAN y PRD, trabajadores de la Reforma y de Pachuca dijeron que fueron obligados a asistir al evento.

Mostró músculo, le faltó feeling

Si bien Julio Menchaca "mostró músculo" en su arranque de campaña, pues congrego a más de 15 mil de personas en Huejutla, lo que le falló fue su discurso que no logró conectar con la gente; además de estuvo nervioso, desanimado y poco creativo, pues repitió frases dichas innumerablemente por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En Zona Plateada no hubo pandemia

A mediados de marzo, la Secretaría de Salud de Hidalgo actualizó las restricciones sanitarias por la pandemia de covid-19, entre las medidas se concedió a los antros operar al 90 por ciento de su capacidad y mantener el cumplimiento de las medidas de higiene y seguridad como la sana distancia y uso de cubrebocas; sin embargo, poco toman en cuenta las recomendaciones estos giros comerciales de la Zona Plateada, así como sus clientes.

