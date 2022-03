Hugo Ramírez Pérez

El síndico procurador hacendario de Tepeapulco dejó plantados a los diputados locales y no se presentó a la sesión secreta con motivo de su juicio político; sin embargo, el desplante no le convino en nada, pues el que sí acudió fue el abogado que le asignó el Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo. Después de cuatro horas de discusión, aprobaron por mayoría su destitución e inhabilitación por seis años, ya que lo encontraron responsable de haber firmado contratos fuera de sus atribuciones. Ahora, el asunto se encuentra en la cancha de TSJH pero todo indica que se mantendrá por el mismo sentido.

Iván Lara Tovar

A quien no le fue nada bien al intentar calmar los ánimos de sus gobernados fue al presidente municipal de Jaltocán, a quien le reclamaron por el incumplimiento de una obra hidríca, proyecto que se encuentra inconcluso; pero no todo quedó en el reclamo, pues lo obligaron a caminar por dos kilómetros hasta el barrio Toltila, donde se encuentra el cárcamo, y aunque Lara Tovar aseguró que ya se realizan las pruebas de la línea de distribución, los manifestante no quedaron satisfechos y amagan con más movilizaciones.

Tendedero del acoso en la UAEH

Con el regreso a las clases presenciales de la Universidad Autónoma del Estado del Estado de Hidalgo (UAEH), también regresaron los llamados tendederos del acoso, en los que se realizan denuncias de manera anónima. En menos de un mes es la segunda ocasión que se llevan a cabo; esta ocasión fue en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICHSu) y en el de Ciencias Básicas e Ingeniería (ICBI). Incluso, en el segundo plantel la actividad derivó en una denuncia formal ante las autoridades judiciales.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.