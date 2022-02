El miedo no anda en burro

Según reportan los trabajadores del Instituto Estatal Electoral (IEE) de Hidalgo, desde que destituyeron a Guillermina Vázquez Benítez del cargo de presidenta, otro ambiente se siente en el inmueble... aunque este es porque hay temor de que caigan más cabezas.

Las escuelas de Tula

Dicen que en Tula falta presupuesto para el regreso a clases y es que los grupos de padres de familia señalan que hay más de 2 mil niños de cinco escuelas no cuentan con mobiliario escolar, luego de que la inundación del 6 de septiembre del año pasado las dejara sin poder usarse. La comunidad escolar ya solicitó ayuda de los órdenes de gobierno, pero no han recibido respuesta. Mientras, la SEPH se escuda con el blindaje electoral para no brindar la información.

La elección amañada

Que las votaciones del viernes para elegir al líder del sindicato de burócratas del Poder Ejecutivo no representan el fin del proceso, pues quienes encabezaron las planillas amarilla, roja y azul siguen inconformes y analizan impugnar el procedimiento que calificaron como "amañado", pues el objetivo de la reforma laboral y la votación directa en los órganos gremiales era evitar las reelecciones.

Acaparan la calle

Los parquímetros en la ciudad de Pachuca están suspendidos, pero esto no es impedimento para que alrededor del Parque Hidalgo aparten lugares con conos anaranjados, la situación sucede especialmente frente a las oficinas del Sistema DIF Pachuca.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.