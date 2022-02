Ubican a "El Michoacano"

A casi tres meses de la fuga de José Artemio Maldonado, alias El Michoacano, del Cereso de Tula, tras la irrupción de un comando, las autoridades estatales lo tienen ubicado en su tierra natal (Michoacán) donde se ha refugiado para evitar su reaprehensión. De acuerdo con el procurador Alejandro Habib Nicolás, la investigación se encuentra en la etapa de presentación de datos y pruebas ante los jueces. De los nueve reos que se fugaron, faltan seis por recapturar, entre ellos el líder del grupo criminal conocido como Pueblos Unidos.

Rechazan plan hídrico en Tula

La organización Unidos por Tula rechazó el plan hídrico que presentó hace una semana la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y que contempla el desazolve de materiales lodosos, el revestimiento en 3.5 kilómetros del río y la ampliación de tres puentes; sin embargo, la agrupación civil difundió cinco razones para no aceptar el proyecto: no garantiza que Tula no se inunde de nuevo, no es claro el proceso de reubicación de familias, prevé el envío de una cantidad mayor de aguas negras, no plantea que la CDMX y el Edomex se hagan responsables de sus aguas y no respeta el entorno ambiental, aseguran.

Reservan contratos

Bajo el argumento de ampararse en la secrecía de la información, cuando los datos corresponden a las estrategias políticas, en este caso del actual proceso electoral, el Comité de Transparencia de Morena reservó por un año los contratos con las firmas Mendoza, Blanco y Asociados; Buendía y Márquez, y Covarrubias y Asociados, responsables de las encuestas espejo utilizadas como base para definir a los precandidatos que competirán por las seis gubernaturas en juego, entre ellas Hidalgo. Así que habrá que esperar hasta 2023 para conocer el contenido de los mismos.

Votaciones del sindicato del gobierno estatal

Será este viernes cuando el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo de Hidalgo (Sutspeeh) defina su futuro, el cual se divide en dos líneas: la reelección de Víctor Licona, que va por su quinto periodo consecutivo o un nuevo liderazgo entre tres opciones restantes: Almaquio Juárez, Gabriela Hernández y Manlio Herrera. No se descartan zafarranchos durante y después de la jornada de votación.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.