Reaniman discrepancias

Luego que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, amagó con expulsar del partido a los exgobernadores priistas de Sonora y Campeche, en caso de aceptar la invitación del presidente López Obrador para convertirse en embajadores de México en Barcelona y República Dominicana, respectivamente, el gobernador Omar Fayad opinó que "es un despropósito" tal acción; además, señaló que hasta el momento no ha recibido invitación del Ejecutivo para la embajada de Francia, como se había rumorado.

Simulaciones

Antes de finalizar el 2021, se le vio muy activo al alcalde de Zempoala, Jesús Hernández Juárez, dando el banderazo de algunas obras viales en localidades del municipio, eventos en los cuales no dudó en tomarse la fotografía para que quedara constancia del "trabajo"; sin embargo, es la fecha en que varias de ellas no han iniciado y no se observa movimiento de trabajadores o máquinas; vaya, todo luce igual.

Conflicto en Ixmiquilpan con ambulantes

El conflicto entre el ayuntamiento de Ixmiquilpan y comerciantes semifijos se ha intensificado en los últimos días; mientras la alcaldía busca retirar al ambulantaje del centro de la ciudad, a petición, asegura, de los habitantes, los vendedores afirman que han buscado diálogo con la alcaldesa Araceli Beltrán Contreras, sin respuesta hasta el momento. Por ahora, indicaron que dejarán de pagar la cuota de 20 pesos que le pide a cada uno la dirección de Reglamentos y Espectáculos para ocupar el espacio.

Y aún no llega lo peor

Por segundo día consecutivo, Hidalgo superó el récord de contagios de covid-19 en un día desde que inició la pandemia. El martes se registraron 688 casos y este miércoles fueron 785; pese a ello, las estimaciones de las autoridades de Salud es que hasta finales de este mes o inicios del otro se alcanzará el pico de la cuarta ola del nuevo coronavirus, caracterizada por la variante ómicron. No hay que bajar la guardia.

