El magisterio va con todo

A los docentes la noticia del paro de labores les cayó de sorpresa, ya que no esperaban que la negociación con el gobierno estatal llegara a hasta este punto. Entre ellos la convicción es llegar hasta las últimas consecuencias para exigir el pago de bonos y aguinaldos que están pendientes, además el anuncio en el Congreso local de 211 millones que no llegarán para jubilaciones no los tiene nada contentos. "Si es necesario, paramos de nuevo las carreteras", dicen.

El curso de la candidatura

Que mientras el Grupo de los Sosa y Nueva Alianza se pelean en Congreso e incluso retrasaron el registro de su coalición, Morena inscribió ya como precandidato ante el Instituto Nacional Electoral (INE) a Julio Menchaca Salazar.

Alerta

Los grupos delictivos de Hidalgo cada vez más actúan como verdaderos cárteles, pues este fin de semana aparecieron cuerpos con cartulinas con mensajes amenazantes ¿Será que ya es hora de que las autoridades reconozcan que hay un problema de seguridad en la entidad?

