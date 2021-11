Controvertido regreso a clases

Mientras que algunos padres y madres de familia ansían el regreso presencial a clases, como lo anunció la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), otros comenzaron a quejarse porque además de que continúa la pandemia de covid-19 y temen que sus hijos se contagien, consideran que no es un buen momento debido a las bajas temperaturas.

Falta de profesionalismo

Quien ha dado mucho de qué hablar, y no precisamente por su trabajo, es la diputada plurinominal Sharon Macotela Cisneros, quien parece que aún no le cae el 20 de la encomienda que tiene, pues cuando no se sale de la sesión para irse a comprar ropa a plazas comerciales o realiza cuestionamientos, ahora en las comparecencias, que dejan mucho que desear.

Se mueve entre la oposición

Que la diputada federal, Carolina Viggiano, no sólo se reúne con los ediles de su partido, recién sostuvo encuentros con la petista Araceli Beltrán, alcaldesa de Ixmiquilpan, donde se organizó una brigada médica, y con el panista Santiago Hernández Cerón, presidente municipal de Tezontepec de Aldama, tras dialogar con ejidatarios.

Desinformación

A los obstáculos para el regreso a clases se suman los acuerdos que realizaron los profesores; algunos planteles de Cobaeh habían acordado no volver hasta el siguiente año. Mañana tendrá una reunión extraordinaria para analizar la posibilidad de regresar antes de lo acordado.

