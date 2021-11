Los aspirantes

Hasta el momento, cinco hombres y cuatro mujeres han hecho público su registro como precandidatos de Morena a la gubernatura de Hidalgo: el senador Julio Menchaca, la profesora indígena Martha Hernández, el diputado federal Cuauhtémoc Ochoa, la alcaldesa de Tizayuca Susana Ángeles, el diputado local Francisco Xavier Berganza, la senadora María Merced González, el excandidato a la Presidencia Municipal de Pachuca Pablo Vargas y Francisco Patiño. Este viernes cierra el registro, por lo que se esperan al menos dos más, el delegado Abraham Mendoza y al alcalde de Nopala, Luis Enrique Cadena.

Se bajó del barco

Quien en los últimos meses se había mostrado como un serio aspirante a la candidatura morenista se bajó del barco en el marco de los registros de precandidatos; se trata del alcalde de Mixquiahuala, José Ramón Amieva, quien en un comunicado anunció su decisión de no participar en el proceso interno del partido. "Seguiré, desde la trinchera que me toque ocupar y haciendo equipo a través de la unidad", fueron algunas de las palabras que utilizó. ¿Sabrá algo que otros no sepan? ¿Tendrá otro plan?

Presupuesto para Hidalgo

Con la aprobación en lo general del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2022, Hidalgo recibirá 49 mil 712 millones de pesos para el siguiente año. Mientras que los diputados de Morena celebraron que serán 4 mil millones más que el monto asignado para este 2021, la oposición criticó que no hay programas para las mujeres y no se resuelven las necesidades de los municipios; sin contar que la estimación del gobierno estatal era superior.

Deja labores para participar en charreada

Alfredo Feregrino Martínez se olvidó de sus obligaciones como presidente municipal de Alfajayucan y el jueves decidió tomarse el día para participar, como "coleador" del equipo Rancho La Bóveda, en el Congreso y Campeonato Nacional Charro 2021 que se lleva a cabo en Aguascalientes. No se sabe si el edil solo faltará un día al trabajo o de plano se tomará el puente vacacional.

