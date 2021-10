Observaciones a la UAEH

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo fue observada por 380 millones de pesos en el Programa de Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales, de acuerdo con los resultados del Segundo Informe de la Cuenta Pública 2020 que presentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) . La institución de educación media y superior deberá aclarar ese monto ante el órgano fiscalizador federal.

Francisco Xavier Berganza

El que pidió no hacer caso a las encuestas, incluso las que lo colocan arriba, es el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, quien no quedó muy contento tras el acto por el informe multitudinario del senador morenista Julio Menchaca en el Estadio Revolución . Dijo que tiene en su poder los resultados de las preferencias en Hidalgo que han elaborado casas encuestadoras con presencia nacional, pero que no han sido divulgadas hasta ahora; "vienen las de a deveras", aseguró.

Zona arqueológica de tula, cerrada

Los artesanos de la región de Tula tenían la esperanza de pronto retomar su actividad, que por años habían desempañado hasta antes de la pandemia. Ya veían una luz al final del túnel; sin embargo, no será así, pues, aunque el Centro INAH de Hidalgo confirmó que a partir del 29 de octubre abrirán las zonas arqueológicas de la entidad y exconventos, pero la de Tula seguirá cerrada. El argumento fue que realizarán labores de mantenimiento.

Bajan la guardia

Tras la baja en los casos diarios de covid-19 y pese al llamado de las autoridades de no confiarse, en donde parece que han relajado las medidas de bioseguridad es en el almacén en Pachuca del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pues se han registrado varios contagios entre el personal en las últimas semanas.

